Можлива передача Україні перших F-16 та ліквідація лідера ХАМАС: новини за 31 липня

Україна отримала від союзників першу партію винищувачів F-16, - Bloomberg

Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою, пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано.

У Тегерані ліквідували лідера ХАМАС

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС залишилося без одного з топ-главарів. Вранці 31 липня в Тегерані ліквідували Ісмаїла Ганію після того, як він відвідав інавгурацію іранського президента Масуда Пазешкіана.

Про те, що відомо про ліквідацію, ким був Ганія і чому вважався ворогом Ізраїлю, - у матеріалі РБК-Україна.

Масована атака "Шахедів": українські захисники збили всі дрони окупантів

У ніч на 31 липня росіяни здійснили масовану атаку на Київську область, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed.

Росіяни запускали дрони з районів Єйськ, Сіща, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Це одна з наймасовіших атак дронів Shahed-131/136 після новорічної ночі 1 січня 2024 року.

ГУР завершило масштабну тижневу кібератаку на фінсектор РФ, - джерела

Українська розвідка провела масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси Росії. Атака тривала протягом тижня, розповіли джерела РБК-Україна у спецслужбах.

За їхніми даними, атака вразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включаючи Центробанк, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

ГУР завдало удару по російській авіабазі в Сирії, - джерела

Українські спецназівці атакували російську авіабазу в Сирії. Це сталося після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із президентом Сирії Башаром Асадом, розповіли джерела РБК-Україна у спецслужбах.

Вони зазначили, що комплексного удару завдали бійці Головного управління розвідки групи "Хімік".

Україна не скасує санкції проти російського "Лукойлу": Шмигаль назвав причину

Україна не має наміру скасовувати санкції проти російської компанії "Лукойл", зазначив прем'єр України Денис Шмигаль.

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи в цілому, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Є повне розуміння Брюсселя щодо цього питання", - додав він.

Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення військ РФ

Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися, навіть якщо на той момент окупанти не виведуть своїх військ з усієї української території, заявив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, він уточнив, що сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим. Але це не означає, що він здійсненний лише за допомогою зброї.