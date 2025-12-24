Морозное Рождество в Украине: где завтра будет холоднее всего и когда пойдет снег

В течение завтрашнего дня - четверга, 25 декабря - погода в Украине будет "с настоящими морозами" и почти без осадков. Между тем после Рождества ситуация изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет холоднее всего

Согласно информации эксперта, Рождество в Украине - то есть 25 декабря - будет "с настоящими морозами".

Диденко уточнила, что уже ближайшей ночью в большинстве областей ожидается от 5 до 13 градусов ниже нуля.

Днем четверга температура воздуха составит:

в среднем по Украине - от 3 до 8 градусов мороза;

на Закарпатье и в Крыму - около нуля градусов по Цельсию.

На дорогах - гололедица.

Метеоролог отметила, что погоду в Украине завтра еще будет определять антициклон.

"Поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода", - объяснила она.

Тем временем в Киеве ночью на Рождество температура воздуха опустится, скорее всего, до -10 градусов. Днем в столице ожидается около 3-4 градусов мороза.

Исходя из карты на 25 декабря, обнародованной Украинским гидрометеорологическим центром, самая холодная погода завтра может быть на востоке страны.

Погода в Украине завтра, 25 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Как изменится погода в Украине после Рождества

В завершение Диденко сообщила, что сразу после Рождества - в пятницу, 26 декабря - Украину посетят атмосферные фронты.

Учитывая это, погода изменится:

пойдет снег;

усилится ветер;

повысится температура воздуха.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода 26 декабря по стране и днем, и ночью ожидается облачная, с прояснениями.

При этом снег вероятен в большинстве областей Украины.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза.

Ночью значения температуры ожидаются ниже - от -4 до -6 градусов по Цельсию.

Погода 26 декабря в разных областях Украины (карта: meteo.gov.ua)