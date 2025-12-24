Морозное Рождество в Украине: где завтра будет холоднее всего и когда пойдет снег
В течение завтрашнего дня - четверга, 25 декабря - погода в Украине будет "с настоящими морозами" и почти без осадков. Между тем после Рождества ситуация изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра будет холоднее всего
Согласно информации эксперта, Рождество в Украине - то есть 25 декабря - будет "с настоящими морозами".
Диденко уточнила, что уже ближайшей ночью в большинстве областей ожидается от 5 до 13 градусов ниже нуля.
Днем четверга температура воздуха составит:
- в среднем по Украине - от 3 до 8 градусов мороза;
- на Закарпатье и в Крыму - около нуля градусов по Цельсию.
На дорогах - гололедица.
Метеоролог отметила, что погоду в Украине завтра еще будет определять антициклон.
"Поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода", - объяснила она.
Тем временем в Киеве ночью на Рождество температура воздуха опустится, скорее всего, до -10 градусов. Днем в столице ожидается около 3-4 градусов мороза.
Исходя из карты на 25 декабря, обнародованной Украинским гидрометеорологическим центром, самая холодная погода завтра может быть на востоке страны.
Погода в Украине завтра, 25 декабря (карта: meteo.gov.ua)
Как изменится погода в Украине после Рождества
В завершение Диденко сообщила, что сразу после Рождества - в пятницу, 26 декабря - Украину посетят атмосферные фронты.
Учитывая это, погода изменится:
- пойдет снег;
- усилится ветер;
- повысится температура воздуха.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода 26 декабря по стране и днем, и ночью ожидается облачная, с прояснениями.
При этом снег вероятен в большинстве областей Украины.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза.
Ночью значения температуры ожидаются ниже - от -4 до -6 градусов по Цельсию.
Погода 26 декабря в разных областях Украины (карта: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал, что погода в Украине в ближайшее время будет приобретать зимний характер.
Кроме того, согласно информации Укргидрометцентра, с сегодняшнего дня (24 декабря) в результате снижения температуры воздуха на многих водоемах страны ожидается появление и дальнейшее усиление опасных ледовых явлений.
