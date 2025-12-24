Морозне Різдво в Україні: де завтра буде найхолодніше та коли піде сніг

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 25 грудня - погода в Україні буде "зі справжніми морозами" і майже без опадів. Тим часом після Різдва ситуація зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найхолодніше

Згідно з інформацією експерта, Різдво в Україні - тобто 25 грудня - буде "зі справжніми морозами".

Діденко уточнила, що вже найближчої ночі у більшості областей очікується від 5 до 13 градусів нижче нуля.

Вдень четверга температура повітря становитиме:

в середньому по Україні - від 3 до 8 градусів морозу;

на Закарпатті та в Криму - близько нуля градусів за Цельсієм.

На дорогах - ожеледиця.

Метеоролог зауважила, що погоду в Україні завтра ще визначатиме антициклон.

"Тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода", - пояснила вона.

Тим часом у Києві вночі на Різдво температура повітря опуститься, найімовірніше, до -10 градусів. Вдень у столиці очікується близько 3-4 градусів морозу.

Виходячи з карти на 25 грудня, оприлюдненої Українським гідрометеорологічним центром, найхолодніша погода завтра може бути на сході країни.

Погода в Україні завтра, 25 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Як зміниться погода в Україні після Різдва

Насамкінець Діденко повідомила, що одразу після Різдва - у п'ятницю, 26 грудня - в Україну завітають атмосферні фронти.

З огляду на це, погода зміниться:

піде сніг;

посилиться вітер;

підвищиться температура повітря.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода 26 грудня по країні і вдень, і вночі очікується хмарна, з проясненнями.

При цьому сніг імовірний у більшості областей України.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу.

Вночі значення температури очікуються нижчими - від -4 до -6 градусів за Цельсієм.

Погода 26 грудня у різних областях України (карта: meteo.gov.ua)