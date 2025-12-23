Зимнее похолодание со снегом: где на Рождество до -12 и чего ждать от погоды в Украине дальше
Погода в Украине в ближайшее время будет приобретать зимний характер. В некоторых областях может быть снег и мороз до -12 градусов по Цельсию.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего
По словам эксперта, в целом в течение текущей рабочей недели - с сегодняшнего дня и до пятницы, 26 декабря - синоптическая ситуация в Украине "будет поворачивать на такие, зимние процессы".
"Погода постепенно будет приобретать зимний характер. Более прохладный воздух будет поступать с севера и северо-востока", - поделился представитель УкрГМЦ.
Следовательно, холоднее всего в течение ближайших дней будет именно на севере и востоке Украины.
"Там в ночные часы будет до -12°C. За счет того, что будет влиять поле повышенного атмосферного давления... И там будет меньше облачности, из-за чего будет интенсивнее охлаждаться приземный слой воздуха. И таким образом он будет остывать", - объяснил Семилит.
Между тем теплее всего в дневные часы по территории Украины будет на Закарпатье и на юге.
"Это у нас традиционно так получается всегда, что Закарпатье... просто защищено горами от вот этих холодных ветров с севера. А юг - просто южнее находится", - отметил синоптик.
Что будет с погодой в Украине завтра, 24 декабря
Семилит рассказал, что сегодня (во вторник, 23 декабря) температурные значения "ощутимых изменений не претерпят".
"Только на северо-востоке страны ночью уже было прохладнее", - добавил он.
При этом в большинстве областей местами возможен небольшой мокрый снег (в Одесской области - с дождем, за счет прохождения атмосферного фронта).
Теплее всего сегодня на крайнем юге и на Закарпатье - до +5°C. Тогда как в среднем по Украине значения температуры могут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Однако уже завтра (в среду, 24 декабря) снижение температуры в течение суток ожидается в большинстве областей.
"Значения температуры будут в пределах 3-8 градусов мороза. Ночью на севере и востоке страны до -12°C", - сообщил синоптик.
Теплее всего при этом будет на Закарпатье и юге страны, где ночью ожидается от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, а днем - до +5°C.
"В юго-западной части будет облачно, небольшой снег. В Одесской области - с дождем. В Карпатах и на Прикарпатье - умеренный снег ожидаем", - поделился Семилит.
Он добавил, что на дорогах местами будет образовываться гололедица.
"Поэтому стоит быть внимательными и осторожными. Те, кто еще не "переобул" машины - желательно это сделать, чтобы не было никакой беды", - напомнил эксперт.
На остальной территории, согласно его данным, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
"Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем в Карпатах ожидаем местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. И там даже возможна при таких условиях метель", - добавил представитель УкрГМЦ.
Чего ждать от погоды на Рождество Христово
"В четверг, 25 декабря, на Рождество в Украине будет облачно, с прояснениями", - сообщил синоптик.
Он объяснил, что в этот день "погоду будет определять уже поле повышенного атмосферного давления".
"Будет преимущественно без осадков. Только в Карпатах ночью будет пролетать небольшой снег", - добавил Семилит.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по Украине - будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза;
- на востоке и северо-востоке страны - может быть до -12°C;
- на Закарпатье и в Крыму - от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.
В дневные часы температура воздуха в Украине ожидается ориентировочно от 1 до 6 градусов мороза (на Закарпатье и в Крыму - теплее, до +5°C).
Как изменится погода в Украине в пятницу и субботу
Ближе к концу недели в Украину будет поступать циклон с северо-востока.
Учитывая это в пятницу, 26 декабря, небольшой снег ожидается:
- ночью - на северо-востоке страны;
- днем - по территории Украины (кроме западных областей).
Между тем на востоке и юго-востоке - может быть даже умеренный снег.
"Температура в ночные часы будет в пределах 2-8 градусов мороза. В Карпатах и на Прикарпатье до -11°C", - сообщил Семилит.
Днем прогнозируют в среднем от 0 до -5 градусов по Цельсию.
В западных областях и на крайнем юге страны - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
На следующий день - в субботу, 27 декабря - небольшой снег ожидается:
- ночью - по Украине (кроме крайнего запада);
- днем - на Левобережье.
"Значения температуры в течение суток будут в пределах от 0 до 5 градусов мороза. Ночью в Карпатах до -8°C. Днем на Правобережье значения будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал синоптик УкрГМЦ.
Он объяснил, что в целом в конце рабочей недели (26-27 декабря) умеренный снег может быть на юго-востоке и востоке страны - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонская областях.
"Поэтому там, возможно, даже и образуется какой-то такой более существенный снежный покров, который можно так сказать, что "немного будет удерживаться", - добавил Семилит.
Что может быть с погодой в Украине позже
По словам представителя Укргидрометцентра, о дальнейшей ситуации с погодой в Украине - на следующей неделе, или же в конце декабря, говорить пока что слишком рано.
"В целом мы пока не видим (точно, - Ред.), что будет (с погодой, - Ред.) до конца месяца... Это уже более дальновидный прогноз", - объяснил он.
В то же время Семилит отметил, что согласно предварительным данным (ориентировочному прогнозу, который еще может меняться) "можно сказать, что в целом такая вот, немного морозная ситуация будет оставаться".
Синоптик добавил, что об очень сильных морозах речь пока не идет.
"До -4-5 градусов могут колебаться значения в ночные часы. В дневные часы - также ближе к нулю. То есть каких-либо таких существенных изменений, прямо до каких-то "лютых морозов", мы пока не видим", - поделился эксперт.
Так же сложно сказать по состоянию на сейчас, может ли позже образоваться снежный покров в определенных локациях.
"Будем следить и потом сообщать уже чуть позже", - подытожил Семилит.
