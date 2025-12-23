ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Зимнее похолодание со снегом: где на Рождество до -12 и чего ждать от погоды в Украине дальше

Вторник 23 декабря 2025 16:22
Зимнее похолодание со снегом: где на Рождество до -12 и чего ждать от погоды в Украине дальше Похолодание несет в Украину зимнюю погоду с морозом и местами - даже снегом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в ближайшее время будет приобретать зимний характер. В некоторых областях может быть снег и мороз до -12 градусов по Цельсию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

По словам эксперта, в целом в течение текущей рабочей недели - с сегодняшнего дня и до пятницы, 26 декабря - синоптическая ситуация в Украине "будет поворачивать на такие, зимние процессы".

"Погода постепенно будет приобретать зимний характер. Более прохладный воздух будет поступать с севера и северо-востока", - поделился представитель УкрГМЦ.

Следовательно, холоднее всего в течение ближайших дней будет именно на севере и востоке Украины.

"Там в ночные часы будет до -12°C. За счет того, что будет влиять поле повышенного атмосферного давления... И там будет меньше облачности, из-за чего будет интенсивнее охлаждаться приземный слой воздуха. И таким образом он будет остывать", - объяснил Семилит.

Между тем теплее всего в дневные часы по территории Украины будет на Закарпатье и на юге.

"Это у нас традиционно так получается всегда, что Закарпатье... просто защищено горами от вот этих холодных ветров с севера. А юг - просто южнее находится", - отметил синоптик.

Что будет с погодой в Украине завтра, 24 декабря

Семилит рассказал, что сегодня (во вторник, 23 декабря) температурные значения "ощутимых изменений не претерпят".

"Только на северо-востоке страны ночью уже было прохладнее", - добавил он.

При этом в большинстве областей местами возможен небольшой мокрый снег (в Одесской области - с дождем, за счет прохождения атмосферного фронта).

Теплее всего сегодня на крайнем юге и на Закарпатье - до +5°C. Тогда как в среднем по Украине значения температуры могут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Однако уже завтра (в среду, 24 декабря) снижение температуры в течение суток ожидается в большинстве областей.

"Значения температуры будут в пределах 3-8 градусов мороза. Ночью на севере и востоке страны до -12°C", - сообщил синоптик.

Теплее всего при этом будет на Закарпатье и юге страны, где ночью ожидается от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, а днем - до +5°C.

"В юго-западной части будет облачно, небольшой снег. В Одесской области - с дождем. В Карпатах и на Прикарпатье - умеренный снег ожидаем", - поделился Семилит.

Он добавил, что на дорогах местами будет образовываться гололедица.

"Поэтому стоит быть внимательными и осторожными. Те, кто еще не "переобул" машины - желательно это сделать, чтобы не было никакой беды", - напомнил эксперт.

На остальной территории, согласно его данным, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

"Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем в Карпатах ожидаем местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. И там даже возможна при таких условиях метель", - добавил представитель УкрГМЦ.

Чего ждать от погоды на Рождество Христово

"В четверг, 25 декабря, на Рождество в Украине будет облачно, с прояснениями", - сообщил синоптик.

Он объяснил, что в этот день "погоду будет определять уже поле повышенного атмосферного давления".

"Будет преимущественно без осадков. Только в Карпатах ночью будет пролетать небольшой снег", - добавил Семилит.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по Украине - будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза;
  • на востоке и северо-востоке страны - может быть до -12°C;
  • на Закарпатье и в Крыму - от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

В дневные часы температура воздуха в Украине ожидается ориентировочно от 1 до 6 градусов мороза (на Закарпатье и в Крыму - теплее, до +5°C).

Как изменится погода в Украине в пятницу и субботу

Ближе к концу недели в Украину будет поступать циклон с северо-востока.

Учитывая это в пятницу, 26 декабря, небольшой снег ожидается:

  • ночью - на северо-востоке страны;
  • днем - по территории Украины (кроме западных областей).

Между тем на востоке и юго-востоке - может быть даже умеренный снег.

"Температура в ночные часы будет в пределах 2-8 градусов мороза. В Карпатах и на Прикарпатье до -11°C", - сообщил Семилит.

Днем прогнозируют в среднем от 0 до -5 градусов по Цельсию.

В западных областях и на крайнем юге страны - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На следующий день - в субботу, 27 декабря - небольшой снег ожидается:

  • ночью - по Украине (кроме крайнего запада);
  • днем - на Левобережье.

"Значения температуры в течение суток будут в пределах от 0 до 5 градусов мороза. Ночью в Карпатах до -8°C. Днем на Правобережье значения будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал синоптик УкрГМЦ.

Он объяснил, что в целом в конце рабочей недели (26-27 декабря) умеренный снег может быть на юго-востоке и востоке страны - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонская областях.

"Поэтому там, возможно, даже и образуется какой-то такой более существенный снежный покров, который можно так сказать, что "немного будет удерживаться", - добавил Семилит.

Что может быть с погодой в Украине позже

По словам представителя Укргидрометцентра, о дальнейшей ситуации с погодой в Украине - на следующей неделе, или же в конце декабря, говорить пока что слишком рано.

"В целом мы пока не видим (точно, - Ред.), что будет (с погодой, - Ред.) до конца месяца... Это уже более дальновидный прогноз", - объяснил он.

В то же время Семилит отметил, что согласно предварительным данным (ориентировочному прогнозу, который еще может меняться) "можно сказать, что в целом такая вот, немного морозная ситуация будет оставаться".

Синоптик добавил, что об очень сильных морозах речь пока не идет.

"До -4-5 градусов могут колебаться значения в ночные часы. В дневные часы - также ближе к нулю. То есть каких-либо таких существенных изменений, прямо до каких-то "лютых морозов", мы пока не видим", - поделился эксперт.

Так же сложно сказать по состоянию на сейчас, может ли позже образоваться снежный покров в определенных локациях.

"Будем следить и потом сообщать уже чуть позже", - подытожил Семилит.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

