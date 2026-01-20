ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Морозы и много солнца: какой будет погода в Украине завтра и когда станет теплее

Вторник 20 января 2026 13:06
UA EN RU
Морозы и много солнца: какой будет погода в Украине завтра и когда станет теплее Погода в Украине завтра ожидается без осадков (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погоду в Украине в течение завтрашнего дня, 21 января, будет определять антициклон. Поэтому осадков не предвидится, будет "много солнца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра - теплее всего

"21-го января погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, будет много солнца", - рассказала эксперт.

Согласно ее информации, теплее всего завтра будет в южной части нашей страны - где температура воздуха днем может приблизиться даже к 0 градусов по Цельсию.

Между тем ночью по Украине еще будет морозно - около 10-17 градусов со знаком минус.

Днем среды температура воздуха ожидается:

  • в среднем - около 4-8 градусов мороза;
  • на севере - местами до 10 градусов мороза.

Ветер Диденко прогнозирует юго-западный или же южный. Это, по ее словам, "вселяет надежду".

В Киеве ближайшей ночью температура воздуха может составлять -12-14 градусов по Цельсию. Днем - от 6 до 8 градусов мороза.

"Без осадков. На дорогах - гололедица", - добавила специалист.

Когда морозы отойдут и будет "плюс"

"Как бы там еще не морозило пару дней, все равно даже интуитивно слышно, что ослабление морозов, потепление уже носится в воздухе", - поделилась синоптик.

Она уточнила, что завтра "потихоньку дневная температура будет становиться выше", хотя ночью и будет "еще очень холодно".

"А уже с 25-26 января наконец дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов", - рассказала Диденко.

Она отметила, что "эту неделю нужно продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить".

В завершение метеоролог напомнила (если кому-то интересно), что сегодня - сильные магнитные бури, поэтому "кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние" (например в Тернопольской и Днепропетровской областях).

"Даже таким красивым способом природа нас подбадривает... Уже не так и далеко то время, когда атмосфера отправит зиму на реабилитацию до следующего года. А мы внимательно следим за синоптической ситуацией и греемся всеми возможными, но мудрыми и практичными способами", - подытожила эксперт.

Морозы и много солнца: какой будет погода в Украине завтра и когда станет теплееПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что в ближайшее время погода в Украине еще будет морозная. Однако уже ближе к концу текущей недели ситуация может измениться и придет потепление.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу погоды, на Украину надвигается циклон с осадками.

Читайте также, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа