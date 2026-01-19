ua en ru
На Украину надвигается циклон: как изменится погода и где ждать осадков

Понедельник 19 января 2026 14:06
UA EN RU
На Украину надвигается циклон: как изменится погода и где ждать осадков Циклон, который надвигается на Украину, может принести осадки (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Мария Кучерявец

Согласно предварительному прогнозу погоды, имеющемуся на сегодня (19 января), на Украину надвигается циклон с осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга.

Когда Украину может накрыть циклон

Эксперт рассказала, что согласно имеющейся по состоянию на сейчас информации, синоптики ожидают поступления циклона в Украину с 25 января.

26 января он может быть даже более активным и продержится до 27 января.

"Циклон - это когда больше облачности с осадками. То есть он уже с юго-запада немного будет оттеснять, скажем так, эти полиповышения атмосферного давления (имеющиеся в течение ближайшего времени, - Ред.)", - объяснила Птуха.

"И, соответственно, определенные осадки уже могут быть с большей интенсивностью в большинстве регионов именно с 26-го до 27-го (января, - Ред.)", - уточнила специалист.

В то же время она напомнила, что это - "прогноз уже за пределами пяти суток".

"Мы всегда подчеркиваем, что официальный прогноз - это в пределах пяти суток (по показателям, температурам и распределению осадков, - Ред.)", - напомнила представительница УкрГМЦ

Она добавила, что "за пределами пяти суток - это уже как бы тенденция".

"Но определенные такие, уже можем говорить, намеки на изменение в атмосферных процессах будут происходить", - признала специалист.

В каких областях может быть больше всего осадков

Птуха сообщила, что во время прохождения циклона "уже не могут быть такие низкие значения температуры" (как сейчас и в ближайшие дни, - Ред.).

"Уже будут гораздо, скажем так, более высокие показатели. Но будут осадки", - добавила она.

Эксперт отметила, что "во время осадков, конечно, также определенный дискомфорт может быть".

Она уточнила, что осадки в виде дождя могут быть "кое-где", особенно:

  • в центральных областях;
  • в юго-восточных областях.

Кроме того, местами может быть гололед.

"На это - также стоит обратить внимание. Но эту информацию будем уточнять уже с приближением к этим датам", - подытожила представительница УкрГМЦ.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Кроме того, Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время погода в Украине еще будет морозная. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться и придет потепление.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

