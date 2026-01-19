Морозы отступают: когда в Украине начнет теплеть и где будет плюс

В ближайшее время погода в Украине еще будет морозная. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться - придет потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга .

От чего зависит погода в Украине сейчас

Эксперт рассказала, что сейчас на погоду на территории Украины влияет антициклон.

"И именно он обеспечивает нам вот такую вот достаточно спокойную однообразную погоду с полем высокого... атмосферного давления... Это когда у нас - более ясное небо, без осадков", - объяснила Птуха.

Она уточнила, что антициклон влияет на нас "с северо-востока и в сочетании с холодной воздушной массой".

"Вот такие мы имеем зимние антициклоны. Достаточно классическая ситуация, когда сочетается антициклон вместе с холодной арктической воздушной массой, и имеем вот такие морозы", - отметила специалист.

Она напомнила, что наиболее интенсивными они были (и до сих пор "еще немного продолжаются") по северной части территории Украины.

"Интенсивностью 15-20 градусов было. Кое-где в ночные часы спускалась температура местами по северным областям опять же до 22-23 (градусов мороза, - Ред.). По границе на северо-востоке даже местами 25 градусов мороза в ночные часы было", - поделилась данными Птуха.

Когда вероятно ослабление морозов

Представительница УкрГМЦ рассказала, что в течение ближайших нескольких дней - ориентировочно до 22 января - позиции антициклона с северо-востока еще будут удерживаться.

"Он обеспечивает все еще такую морозную погоду", - уточнила синоптик.

При этом "определенное ослабление морозов", по ее словам, можно ожидать после четверга, 22 января.

"До 22 (января, - Ред.) у нас по северным областям, плюс также Винницкая область, - ночные минусы остаются в пределах 12-17 градусов мороза. Кое-где - вот именно по северо-восточным областям, Черниговщина, Сумщина - может спускаться (температура воздуха, - Ред.) опять же до 20 (градусов мороза, - Ред.)", - рассказала специалист.

Между тем в дневные часы - по северным областям - "температура все еще 6-11 мороза сохраняется".

"Остальные области - ночью 8-13, а в дневные часы 3-8 градусов мороза", - сообщила Птуха.

Она напомнила, что "немного теплее у нас всегда - это Закарпатье, крайний юг Украины".

"Там дневные максимумы уже иногда могут переходить к нулю и даже немного выше, буквально на 1-2 градуса", - отметила представительница УкрГМЦ.

Вернется ли в Украину "плюсовое" тепло

Птуха сообщила, что начиная с 22 числа по погоде "уже есть определенные изменения".

"Во-первых, они будут отображаться в том, что по правобережью Украины уже могут влиять такие атмосферные фронты", - объяснила она.

Учитывая это, начиная с 23 января в западных областях и на юго-востоке Украины может быть "немного снега".

"И за счет этого мы уже видим, что немного изменения в атмосфере будут происходить. И определенные такие повышения температуры", - добавила синоптик.

В то же время она подчеркнула, что пока речь не идет, к сожалению, "о тепле". Только об "ослаблении морозов".

"И вот начиная с 23 числа уже ночные минимумы по северным областям (там у нас было ночью 12-17) будут уже 5-11. То есть это - ощутимое такое послабление по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", - объяснила эксперт.

Дневная температура воздуха ожидается тем временем в пределах 1-7 градусов мороза, что для зимы "также уже достаточно умеренный" показатель.

"Можно сказать, комфортный", - добавила Птуха.

То есть "послабление", по сравнению с теми температурами, которые есть сейчас, "уже ощутимое будет".

"По южным областям и по Закарпатью - после 23-го (января, - Ред.) там уже будет, особенно в дневные часы, переходить температура на плюсовые значения - до +3 там уже будем иметь", - сообщила специалист.

В завершение она отметила, что именно плюсовая температура на большей части Украины пока не ожидается.

"Именно с плюсовой температурой... то пока, после 25 числа (января, - Ред.), она в дневные часы может быть по Закарпатью и в южных регионах. Остальные области все же остаются у нас с минусами, но уже менее интенсивными. Ну, это уже, в принципе, также положительная тенденция", - подытожила Птуха.