Теплее, чем сейчас? Какой может быть погода в Украине в начале февраля

Понедельник 19 января 2026 15:20
Теплее, чем сейчас? Какой может быть погода в Украине в начале февраля Погода в феврале может отличаться от текущей (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Мария Кучерявец

Сегодня о детальном прогнозе на февраль в Украине говорить еще рано. Однако синоптики отмечают определенные "тенденции", поэтому имеют "предварительные оценки" насчет вероятной погоды в начале этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга.

Какой может быть погода в Украине в начале февраля

Эксперт рассказала, что в целом "есть определенные тенденции" - "расчеты (насчет погодных условий в Украине, - Ред.) с началом каждого следующего месяца".

"Сейчас, например, мы можем говорить о феврале... Но, опять-таки, более детально - в конце января. Уже после 25 числа (января, - Ред.)", - добавила Птуха.

Она объяснила, что именно тогда специалисты Укргидрометцентра будут составлять "прогноз среднемесячной температуры, среднемесячного распределения осадков в феврале месяце".

"По предварительным оценкам (которые были у нас в начале зимнего сезона), то февраль... ожидался несколько выше климатической нормы", - поделилась синоптик.

При этом "произошли ли определенные изменения" - в УкрГМЦ будут уточнять уже в конце января.

Птуха отметила, что сейчас, в принципе, "тенденция идет к тому", что в начале февраля 2026 года температурный фон в Украине (вероятно) будет "выше, чем тот, который есть сейчас".

"Такие тенденции есть. И, конечно, мы их будем уточнять и заблаговременно предупреждать", - подытожила Птуха.

Что известно о погоде в Украине до конца января

Ранее представитель УкрГМЦ сообщила, что в ближайшее время погода в Украине еще будет морозная.

Однако уже ближе к концу текущей недели ситуация может измениться и придет потепление.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу погоды, имеющемуся на сегодня (19 января), на Украину надвигается циклон с осадками.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

