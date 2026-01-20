Морози й багато сонця: якою буде погода в Україні завтра і коли стане тепліше
Погоду в Україні впродовж завтрашнього дня, 21 січня, визначатиме антициклон. Тому опадів не передбачається, буде "багато сонця".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра - найтепліше
"21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця", - розповіла експерт.
Згідно з її інформацією, найтепліше завтра буде у південній частині нашої країни - де температура повітря вдень може наблизитись навіть до 0 градусів за Цельсієм.
Тим часом вночі по Україні ще буде морозно - близько 10-17 градусів зі знаком мінус.
Вдень середи температура повітря очікується:
- в середньому - близько 4-8 градусів морозу;
- на півночі - місцями до 10 градусів морозу.
Вітер Діденко прогнозує південно-західний або ж південний. Це, за її словами, "вселяє надію".
У Києві найближчої ночі температура повітря може становити -12-14 градусів за Цельсієм. Вдень - від 6 до 8 градусів морозу.
"Без опадів. На дорогах - ожеледиця", - додала спеціаліст.
Коли морози відійде й буде "плюс"
"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі", - поділилась синоптик.
Вона уточнила, що від завтра "потихеньку денна температура ставатиме вищою", хоч вночі й буде "ще дуже холодно".
"А вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів", - розповіла Діденко.
Вона зауважила, що "цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити".
Насамкінець метеоролог нагадала (якщо комусь цікаво), що сьогодні - сильні магнітні бурі, тому "подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво" (наприклад у Тернопільській і Дніпропетровській областях).
"Навіть таким красивим способом природа нас підбадьорює... Вже не так і далеко той час, коли атмосфера відправить зиму на реабілітацію до наступного року. А ми уважно стежимо за синоптичною ситуацією і гріємося усіма можливими, проте мудрими й практичними способами", - підсумувала експерт.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха повідомила, що найближчим часом погода в Україні ще буде морозна. Проте вже ближче до кінця поточного тижня ситуація може змінитись і прийде потепління.
Крім того, згідно з попереднім прогнозом погоди, на Україну насувається циклон з опадами.
Читайте також, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.