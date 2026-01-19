ua en ru
Серьезные морозы и снег: действительно ли этот январь в Украине холоднее нормы

Понедельник 19 января 2026 17:26
Серьезные морозы и снег: действительно ли этот январь в Украине холоднее нормы Погода в Украине в январе - по-настоящему зимняя (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Мария Кучерявец

Текущая зима в Украине по субъективным ощущениям людей может казаться существенно суровее предыдущих, ведь этот январь принес в большинство областей немалые морозы и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга.

Правда ли, что эта зима - рекордно холодная

Сегодня некоторые могут считать, будто такая зима в Украине (с существенными морозами и снегом) - "первая за последние 20 лет".

При этом эксперт объяснила: "конечно, по ощущениям - это часто субъективно бывает, в зависимости также и от региона, где находятся люди".

Птуха напомнила, что территория Украины - большая, поэтому и распределение погодных условий может быть разным.

"Но учитывая, например, последнее десятилетие, то да, действительно, у нас зимы все чаще (и не только зимы - не только зимние месяцы, но и другие), были выше климатической нормы", - поделилась она.

Следовательно, и "в условиях зимнего климата также наблюдались все чаще (показатели, - Ред.) выше климатической нормы".

"Но даже в начале каждого зимнего сезона мы предупреждаем и говорим, что наша территория расположена так, в таких климатических условиях, что у нас могут быть заливы холодного арктического воздуха", - отметила синоптик.

В то же время она признала, что в течение последнего десятилетия они стали:

  • менее продолжительными;
  • менее интенсивными.

"Но все равно такие явления могут быть. И мы не можем сказать, что их не было", - подчеркнула специалист.

В качестве примера она привела предварительный анализ специалистов УкрГМЦ некоторых имеющихся на сегодня данных.

"И там для Киевщины (даже в том же 2021 году) были значительные температуры в январе. Именно в 20-х числах января - в пределах от 10 до 20 градусов мороза и снежный покров высотой от 8 до 13 сантиметров. Просто был он более кратковременным", - поделилась Птуха.

Укладывается ли текущий январь в климатическую норму

Представительница УкрГМЦ рассказала, что оценки "по именно этому январю", конечно будут. Но чуть позже.

"Когда уже, по крайней мере, завершится этот период морозов", - уточнила специалист.

В то же время она отметила, что это уже вопрос "больше к климатологам", ведь "будет проведен анализ, насколько этот январь выбивается из определенной картины".

"Конечно, сейчас предварительно можно сказать, что он будет ниже климатической нормы уже точно", - добавила Птуха.

Она объяснила, что в "разрезе последних десятилетий (десятилетия)", когда январь в Украине (как и другие зимние месяцы) могли быть выше климатической нормы, текущий январь может стать "ярким представителем классической зимней погоды".

В противоположность этому она напомнила также, что в течение зимнего сезона 2019-2020 годов метеорологическая зима в Украине вообще не наступила.

Выпало ли в течение января рекордное количество осадков

По словам эксперта, "распределение осадков - это действительно такая достаточно сложная задача даже для синоптиков".

"Особенно с заблаговременностью в месяц, как бы таких прогнозов нет. Есть только (прогнозы, - Ред.) в соответствии с нормой", - уточнила Птуха.

Она рассказала, что "в январе как раз ожидали, что осадков должно быть около нормы".

"Опять же, январь заканчивается. Тогда наши специалисты уже смогут это проанализировать", - объяснила представительница УкрГМЦ.

В то же время она напомнила, что сейчас на Украину влияет антициклон и этот период - относительно без осадков (без снега).

"Поэтому те осадки, которые были перед этим (во время прохождения циклона)... скорее всего, как раз компенсируют эти показатели. И где-то можем выйти и на норму", - отметила синоптик.

В завершение она сообщила, что такие данные нужно анализировать в конце месяца "по каждой метеостанции", что является достаточно хлопотной работой.

"Анализируешь, сколько выпало за месяц. И потом усредняешься по территории Украины. И проводятся определенные расчеты. Затем эти анализы также публикуются на наших информационных ресурсах, и каждый может с ними ознакомиться", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем Наталья Птуха сообщила, что в ближайшее время погода в Украине еще будет морозная.

Однако уже ближе к концу текущей недели ситуация может измениться и придет потепление.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу погоды, имеющемуся на сегодня (19 января), на Украину надвигается циклон с осадками.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в начале февраля.

