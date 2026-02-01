Морозы вернулись: как Украина усиливает энергетику, - Шмыгаль о приоритетах
Из-за возвращения морозов в Украине правительство ускоряет ремонт энергосетей и внедрение собственной генерации. Правительство призвало местные власти максимально ускорить восстановление света и теплоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Восстановлена ключевая линия и наращиваются мощности
По словам министра, на заседании Штаба проанализировали результаты работы энергокомпаний и обозначили ключевые задачи на неделю.
Из-за возвращения сильных морозов в Украине отметили местные и областные власти на необходимости ускорить восстановление света и теплоснабжения.
"Необходимо усилить темпы ремонта, чтобы люди не оставались без света и тепла", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что во 2 часа ночи завершили ремонт высоковольтной линии из Молдовы, что добавило 500 МВт мощности для стабилизации энергоснабжения Юга.
Ускоряется внедрение когенерационных установок - в Киевской области введена в работу установка на 1,5 МВт, завтра планируют запуск еще 1 МВт, а за январь добавлено около 4,5 МВт. Параллельно упрощаются условия для собственной генерации.
Государственные программы "5-7-9%" и "СветоДИМ"
Правительство расширило программу "5-7-9%" - кредитные средства теперь можно использовать для приобретения когенерационных установок, а максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 до 250 млн гривен.
Стартовала программа "СвітлоДІМ", предоставляющая помощь 100-300 тыс. гривен совладельцам многоквартирных домов на генераторы, аккумуляторы и солнечные панели.
Для первого этапа выделено 800 млн гривен, пилотные проекты стартуют в Киеве и Киевской области.
"Эти программы позволяют каждому дому создать собственный резерв энергии", - подчеркнул министр.
Блэкаут 31 января
Напомним, Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики возобновили подачу электроэнергии во всех областях Украины после масштабной аварии, которая произошла утром 31 января.
Сейчас регионы возвращаются к плановым графикам отключений света. В результате этой аварии обесточенными оказались Киев и значительная часть Украины, а также пострадала даже Молдова.
Из-за происшествия в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Киеве и Харькове временно остановилось движение метро. Восстановление энергоснабжения и работы подземки произошло лишь через несколько часов.