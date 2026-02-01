ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Морозы вернулись: как Украина усиливает энергетику, - Шмыгаль о приоритетах

Украина, Воскресенье 01 февраля 2026 17:25
UA EN RU
Морозы вернулись: как Украина усиливает энергетику, - Шмыгаль о приоритетах Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Из-за возвращения морозов в Украине правительство ускоряет ремонт энергосетей и внедрение собственной генерации. Правительство призвало местные власти максимально ускорить восстановление света и теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Восстановлена ключевая линия и наращиваются мощности

По словам министра, на заседании Штаба проанализировали результаты работы энергокомпаний и обозначили ключевые задачи на неделю.

Из-за возвращения сильных морозов в Украине отметили местные и областные власти на необходимости ускорить восстановление света и теплоснабжения.

"Необходимо усилить темпы ремонта, чтобы люди не оставались без света и тепла", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что во 2 часа ночи завершили ремонт высоковольтной линии из Молдовы, что добавило 500 МВт мощности для стабилизации энергоснабжения Юга.

Ускоряется внедрение когенерационных установок - в Киевской области введена в работу установка на 1,5 МВт, завтра планируют запуск еще 1 МВт, а за январь добавлено около 4,5 МВт. Параллельно упрощаются условия для собственной генерации.

Государственные программы "5-7-9%" и "СветоДИМ"

Правительство расширило программу "5-7-9%" - кредитные средства теперь можно использовать для приобретения когенерационных установок, а максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 до 250 млн гривен.

Стартовала программа "СвітлоДІМ", предоставляющая помощь 100-300 тыс. гривен совладельцам многоквартирных домов на генераторы, аккумуляторы и солнечные панели.

Для первого этапа выделено 800 млн гривен, пилотные проекты стартуют в Киеве и Киевской области.

"Эти программы позволяют каждому дому создать собственный резерв энергии", - подчеркнул министр.

Блэкаут 31 января

Напомним, Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики возобновили подачу электроэнергии во всех областях Украины после масштабной аварии, которая произошла утром 31 января.

Сейчас регионы возвращаются к плановым графикам отключений света. В результате этой аварии обесточенными оказались Киев и значительная часть Украины, а также пострадала даже Молдова.

Из-за происшествия в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Киеве и Харькове временно остановилось движение метро. Восстановление энергоснабжения и работы подземки произошло лишь через несколько часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Денис Шмыгаль Электроэнергия Блэкаут
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве