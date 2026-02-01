ua en ru
Морози повернулися: як Україна підсилює енергетику, - Шмигаль про пріоритети

Україна, Неділя 01 лютого 2026 17:25
UA EN RU
Морози повернулися: як Україна підсилює енергетику, - Шмигаль про пріоритети Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Через повернення морозів в Україні уряд прискорює ремонт енергомереж і впровадження власної генерації. Уряд закликав місцеву владу максимально прискорити відновлення світла та теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Відновлено ключову лінію та нарощуються потужності

За словами міністра, на засіданні Штабу проаналізували результати роботи енергокомпаній та окреслили ключові завдання на тиждень.

Через повернення сильних морозів в Україні наголосили місцевій та обласній владі на необхідності прискорити відновлення світла і теплопостачання.

"Необхідно посилити темпи ремонту, щоб люди не залишалися без світла та тепла", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що о 2-й ночі завершили ремонт високовольтної лінії з Молдови, що додало 500 МВт потужності для стабілізації енергопостачання Півдня.

Прискорюється впровадження когенераційних установок - у Київській області введено в роботу установку на 1,5 МВт, завтра планують запуск ще 1 МВт, а за січень додано близько 4,5 МВт. Паралельно спрощуються умови для власної генерації.

Державні програми "5-7-9%" та "СвітлоДІМ"

Уряд розширив програму "5-7-9%" - кредитні кошти тепер можна використовувати для придбання когенераційних установок, а максимальна сума інвесткредиту збільшена з 150 до 250 млн гривень.

Стартувала програма "СвітлоДІМ", що надає допомогу 100-300 тис. гривень співвласникам багатоквартирних будинків на генератори, акумулятори та сонячні панелі.

Для першого етапу виділено 800 млн гривень, пілотні проєкти стартують у Києві та Київській області.

"Ці програми дозволяють кожному будинку створити власний резерв енергії", - підкреслив міністр.

Блекаут 31 січня

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що енергетики відновили подачу електроенергії у всіх областях України після масштабної аварії, яка сталася вранці 31 січня.

Наразі регіони повертаються до планових графіків відключень світла. У результаті цієї аварії знеструмленими опинилися Київ та значна частина України, а також постраждала навіть Молдова.

Через подію в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, а у Києві та Харкові тимчасово зупинився рух метро. Відновлення енергопостачання та роботи підземки відбулося лише через кілька годин.

