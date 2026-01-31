ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Энергетики восстановили свет во всех областях: Шмыгаль назвал причину масштабного блэкаута

Суббота 31 января 2026 20:15
UA EN RU
Энергетики восстановили свет во всех областях: Шмыгаль назвал причину масштабного блэкаута Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что энергетики восстановили энергоснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла сегодня утром. Сейчас регионы возвращаются к плановым графикам отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Энергетики сработали максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Шмыгаль пояснил, что утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это в свою очередь привело к каскадным отключениям в семи областях Украины.

"Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - рассказал Шмыгаль

По его словам, тяжелая ситуация сегодня будет на севере, в центре страны и в Одесской области. В частности, в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады, а над восстановлением отопления - 220 бригад.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение в котором рассказал, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве.

"Наиболее сложно сейчас в Киеве, есть значительный дефицит отопления, почти 3,5 тысячи домов в разных районах без тепла. Город, коммунальные службы, энергетики обещают максимально исправить ситуацию по теплу на завтрашнее утро, но темп этот должен быть быстрее. По обеспечению водой в Киеве, сегодня вода должна быть у всех потребителей", - проинформировал президент.

Возвращаясь к словам Шмыгаля, в "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется и вынужденные аварийные отключения в нескольких областях - пока не применяются.

"Почти все блоки атомных электростанций, которые вынужденно разгружались в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность. Процесс донагрузки АЭС продолжается", - рассказали в компании.

Масштабный блэкаут

Напомним, что в результате сегодняшней аварии без света утром 31 января оказался Киев, значительная часть Украины, и кроме того, блэкаут зацепил даже Молдову.

После случившегося стало известно, что в Украине ввели аварийные отключения света, и более того, в Киеве и Харькове остановили движение поездов метро. Восстановление произошло лишь через несколько часов.

Кроме того, на границе Украины и Молдовы временно не осуществлялся пропуск транспортных средств и товаров, поскольку вышли из строя центральные базы таможенных органов Молдовы.

