Мороз до -20 и гололедица: чего ждать от погоды в Украине завтра

В течение завтрашнего дня, 14 января, погода в Украине ожидается морозная. На дорогах - гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Эксперт напомнила, что сейчас в обществе сохраняется "особое внимание к прогнозу погоды".

"Из-за сложной ситуации и погодной, и со сверхсложной ситуацией с последствиями террора, обстрелов от российских агрессоров", - объяснила Диденко.

Исходя из ее данных, в течение среды (14 января), в Украине удержится морозная погода.

Температура воздуха ночью ожидается, в среднем, около 10-15 градусов мороза. На севере - несколько холоднее - до 15-20 градусов со знаком минус.

В течение дня 14 января ожидается:

по Украине -9-14 градусов по Цельсию;

на западе -7-12 градусов по Цельсию;

на юге -2-6 градусов по Цельсию.

На дорогах при этом - гололедица.

Небольшой снег может "полетать":

в центре Украины;

на западе;

на юге.

"Однако все же в целом без существенных осадков завтра", - подчеркнула синоптик.

Между тем в Киеве ближайшей ночью температура воздуха составит около 13-15 градусов мороза. Завтра днем - около -10 градусов по Цельсию.

"Без осадков, на дорогах и тротуарах - скользко", - уточнила специалист.

Следовательно, в ближайшем синоптическом будущем в Украине "будет преобладать морозная погода".

Ждать ли ослабления мороза в ближайшее время

Диденко рассказала, что уже много десятков лет практически круглосуточно "живет в интернете" и следит "за всеми возможными изменениями синоптической ситуации" (ведь "атмосфера не имеет выходных, не ходит в отпуск или на больничный").

Она добавила, что "мониторить уточнения или метеорологические изменения - необходимая часть работы" (как днем, так и ночью).

При этом "желанное ослабление мороза" (то с 15, то с 17 января), пока точно не подтверждено.

"Еще вчера в прогнозе было пару волн ослабления мороза. Я заглядываю сегодня и что я вижу? Внизу - прогностическая диаграмма для Киева и там четко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-то ослаблений мороза", - подчеркнула эксперт.

Данные прогностической диаграммы для Киева с 14 января 2026 года (метеограмма: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточнила, что ночью температура воздуха в столице - "все время в пределах -14-17 градусов", тогда как днем - "около -10 градусов".

"Ищите сбоку отметку T min max, то есть, температуру минимальную и максимальную", - объяснила специалист.

В то же время она отметила: "это не означает, что завтра не будет какого-то другого уточнения в сторону ослабления".

В завершение Диденко напомнила, что "и морозы пройдут, и зима не вечна, и Сибирский антициклон разрушится, и весна теплая придет. И синоптическая ситуация рано или поздно обязательно изменится".

"Одевайтесь тепло, читайте что-то хорошее, расскажите детям, как вы когда-то на санках катались и сосульки грызли, поддерживайте себя и тех, кто рядом", - подытожила она.

Фрагмент публикации Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Как защитить от мороза руки и лицо: советы эксперта

В холодное время года особенно уязвимыми у большинства людей остаются лицо, шеи и руки. При этом на кожу одновременно воздействуют и низкие температуры, и холодный ветер, и сухой воздух.

Учитывая это дерматолог сети медицинских центров "Лікую" Наталья Дениско в комментарии для РБК-Украина дала ряд важных советов - как уберечь кожу рук и лица от негативного влияния погоды.

Прежде всего необходимо изменить тип уходовых средств:

утром отдавать предпочтение питательным кремам (которые создают защитный барьер и уменьшают потерю влаги);

перед сном (когда кожа восстанавливается и не контактирует с морозом) - наносить увлажняющие средства.

Выходя на улицу, дерматолог советует надевать:

шапки с ушками или капюшоны;

теплые шарфы и перчатки (где все пальцы - вместе).

"Также существуют муфты для рук - они хорошо сохраняют тепло, хотя в гололед их следует использовать осторожно, чтобы не терять равновесие", - отметила Дениско.

Кроме того, чтобы уберечь здоровье и красоту кожи, нужно избегать долгого пребывания на морозе.

Ведь если температура воздуха очень низкая, длительное пребывание на улице повышает риск обморожения даже при наличии теплой одежды.

Для долгих прогулок эксперт советует дополнительно наносить специальные кремы-защиты от мороза (на открытые участки лица).

В завершение специалист напомнила, что чувствительность к холоду у всех людей разная.

"Например, у женщин руки и ноги обычно мерзнут быстрее - это связано с особенностями кровообращения: организм в первую очередь поддерживает тепло внутренних органов", - объяснила Дениско.

Существуют также заболевания (например болезнь Рейно), при которых сосуды конечностей спазмируются и обморожение может наступить значительно быстрее.

"Если вы замечаете сильное побеление, онемение или боль в пальцах на холоде - стоит вовремя обратиться к врачу для профилактики осложнений", - подытожила дерматолог.