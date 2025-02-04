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Неубранный снег или лед возле домов? Кого и как могут наказать за такую халатность

Вторник 04 февраля 2025 09:08
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Неубранный снег или лед возле домов? Кого и как могут наказать за такую халатность Правила благоустройства в разных городах могут несколько отличаться (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко
Эксперт: Евгений Булименко

В каждом населенном пункте Украины органы местного самоуправления утверждают правила благоустройства. Именно они могут регламентировать особенности уборки снега и льда в зимний период.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

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Правила благоустройства в населенных пунктах

По словам эксперта, в Украине правила благоустройства населенных пунктов утверждаются соответствующими органами местного самоуправления - сельскими, поселковыми, или же городскими советами.

Так, например, в Киеве они утверждены решением Киевского городского совета №1051/1051 от 25 декабря 2008 года.

"В соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 правил благоустройства города Киева предприятия, учреждения, организации и граждане обеспечивают благоустройство земельных участков, предоставленных им в соответствии с требованиями действующего законодательства в собственность, пользование", - рассказал Булименко.

Он уточнил, что обеспечение благоустройства охватывает также уборку собственником (пользователем или балансодержателем земельного участка) снега в зимний период:

  • либо самостоятельно;
  • либо путем заключения договора с организацией, которая предоставляет соответствующие услуги.

Юрист отметил, что прохождение границы по той или иной улице (переулку, проезду) определяется (согласно пп. 3.1.2 п. 3.1 правил) при этом:

  • или по линии бортового камня проезжей части улицы вдоль предприятий, учреждений, организаций;
  • или на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства (кроме случаев, предусмотренных проектной документацией).

Кого и как именно могут наказать из-за снега и льда

Магистр права рассказал, что обеспечивать благоустройство определенной территории обязаны те лица, которые:

  • имеют соответствующие земельные участки в собственности;
  • имеют соответствующие земельные участки в пользовании.

Если речь идет об уборке объектов благоустройства от снега в зимний период, то правила могут содержать определенные особенности. Так, например, в Киеве правила благоустройства определяют, что:

  • владельцы имений малоэтажной застройки осуществляют очистку от снега тротуара (при наличии) вдоль ограждения на проезжую часть под механизированную уборку;
  • запрещается сбрасывать снег с тротуаров на проезжую часть улицы после завершения работ по ее механизированной уборке;
  • не допускается разбрасывание соляных смесей на территории зеленых насаждений во время уборки улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек;
  • очистка крыш и козырьков от снега и сосулек проводится немедленно - с соблюдением мер по безопасности движения пешеходов, не допуская повреждения кровель зданий и сооружений, зеленых насаждений, электросетей, рекламных конструкций и т.д;
  • необходимо ограждать опасные места на тротуарах, переходах, выставлять смотрителей;
  • снег и сосульки, снятые с крыш и козырьков, необходимо окучивать и в течение суток вывозить.

Между тем за неуборку снега или иное нарушение правил благоустройства собственник (пользователь или балансодержатель) объекта благоустройства может быть привлечен к административной ответственности (по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Речь идет о наложении штрафа:

  • на граждан - в размере от 340 до 1 360 гривен;
  • на должностных лиц или граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1 700 гривен.

"Такие дела рассматриваются административными комиссиями при исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов", - подытожил Булименко.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы грозят слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.

Читайте также, почему в последние годы зима в Украине практически без морозов и чем опасен дефицит снега.

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