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Здійснив жорстку посадку: в Росії знайшли зниклий пасажирський літак

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Томська область, П'ятниця 16 липня 2021 15:20
Здійснив жорстку посадку: в Росії знайшли зниклий пасажирський літак Фото: в Росії знайшли зниклий літак Ан-28 (t.me/breakingmash)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії знайшли пасажирський літак Ан-28, який зник з радарів у Томській області. Він здійснив жорстку посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Виявлено (раніше зниклий - ред.) борт…люди живі. Наскільки вони здорові і в якому стані, невідомо", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, літак здійснив жорстку посадку.

Вказано, що на борту Ан-28 перебувало 19 осіб, в тому числі двоє дітей.

Як додають у ЗМІ, наразі порушено кримінальну справу за фактом зникнення літака з радарів в Томській області.

"Слідчими порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту ")", - повідомили виданню російські правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області.

Повідомлялося, що у зниклого літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів з міста Кедровий в Томськ.

Раніше було вказано, що на борту знаходяться 17 осіб, у тому числі четверо дітей. У Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу з радарів літака.

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