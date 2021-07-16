"Борт перекинувся": з’явилися фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака

У мережі з’явилися перші знімки пасажирського літака Ан-28, який зник з радарів у Томській області, а згодом здійснив жорстку посадку. На кадрах видно, що борт перекинувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash Siberia.

"Сам борт перекинувся, від удару об землю сильно постраждали стійки шасі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЗМІ, на місці аварії медики зафіксували у пасажирів в основному удари та садна.

Вказано, що всіх пасажирів було відправлено до Томської лікарні, куди екстрено викликали весь штат медперсоналу.

Пізніше у російських ЗМІ повідомили, що на борту літака знаходилося не 19, а 18 пасажирів.

Фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака (t.me/Mash Siberia)





Фото: командир Ан-28 Анатолій Притков (t.me/Mash Siberia)