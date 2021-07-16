"Борт перекинувся": з’явилися фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака
У мережі з’явилися перші знімки пасажирського літака Ан-28, який зник з радарів у Томській області, а згодом здійснив жорстку посадку. На кадрах видно, що борт перекинувся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash Siberia.
"Сам борт перекинувся, від удару об землю сильно постраждали стійки шасі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ЗМІ, на місці аварії медики зафіксували у пасажирів в основному удари та садна.
Вказано, що всіх пасажирів було відправлено до Томської лікарні, куди екстрено викликали весь штат медперсоналу.
Пізніше у російських ЗМІ повідомили, що на борту літака знаходилося не 19, а 18 пасажирів.
Фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака (t.me/Mash Siberia)
Фото: командир Ан-28 Анатолій Притков (t.me/Mash Siberia)
Нагадаємо, сьогодні у Росії пасажирський літак Ан-28 зник з радарів у Томській області.
Він летів з міста Кедровий в Томськ. Після чого у Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу літака.
Згодом зниклий Ан-28 було знайдено, він здійснив жорстку посадку.
На борту літака перебувало 18 людей.
Наразі порушено кримінальну справу за фактом зникнення літака Ан-28 з радарів.