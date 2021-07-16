Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ Монастирського

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ. Ним став Денис Монастирський.

Зеленський заявив, що важливо, щоб президент довіряв міністрам та керівникам правоохоронним органам.

"Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром", - заявив він.

Зазначимо, народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України. Верховна рада сьогодні проголосувала за його призначення.