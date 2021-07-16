ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 20:49
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр Фото: екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Арсен Аваков, який пішов у відставку з поста глави МВС, може восени повернутися в Кабмін на нову посаду. У партії "Слуга народу" хочуть запропонувати колишньому міністру посаду віце-прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зроблену ним в ефірі "Україна 24".

"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єра", - сказав він.

Арахамія зазначив, що поки не знає, чи погодиться, чи ні на цю пропозицію Аваков. "Ми запропонуємо, а він вирішить, погоджуватися або не погоджуватися", - додав глава фракції.

Нагадаємо, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши його у своєму Facebook.

Верховна рада проголосувала за відставку Авакова з поста глави МВС вранці 15 Липня. Її підтримали понад 290 парламентарів.

Зазначимо, 16 липня депутати проголосували за призначення Монастирського главою МВС. Цього ж дня Зеленський представив його особовому складу відомства.

Читайте РБК-Україна в Google News
правительство Арсен Аваков
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі