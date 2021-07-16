Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Арсен Аваков, який пішов у відставку з поста глави МВС, може восени повернутися в Кабмін на нову посаду. У партії "Слуга народу" хочуть запропонувати колишньому міністру посаду віце-прем'єра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зроблену ним в ефірі "Україна 24".
"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єра", - сказав він.
Арахамія зазначив, що поки не знає, чи погодиться, чи ні на цю пропозицію Аваков. "Ми запропонуємо, а він вирішить, погоджуватися або не погоджуватися", - додав глава фракції.
Нагадаємо, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши його у своєму Facebook.
Верховна рада проголосувала за відставку Авакова з поста глави МВС вранці 15 Липня. Її підтримали понад 290 парламентарів.
Зазначимо, 16 липня депутати проголосували за призначення Монастирського главою МВС. Цього ж дня Зеленський представив його особовому складу відомства.