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Другий за місяць: у Росії знову зник з радарів літак з пасажирами

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П'ятниця 16 липня 2021 13:47
Другий за місяць: у Росії знову зник з радарів літак з пасажирами Фото: в Росії зник з радарів літак Ан-28 (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

У Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. На борту перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними джерела видання, у зниклого в Томській області літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів з міста Кедровий в Томськ.

"На борту зниклого в Томській області літака знаходяться 17 осіб, у тому числі четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

У Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу з радарів літака.

Також вже встановлені координати, де може перебувати зниклий Ан-28.

Джерело також повідомило, що літак Ан-28 міг розбитися в Томській області.

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

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