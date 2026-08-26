Украинским вузам советуют организовать обучение по субботам: в чем причина
В новом учебном году университетам рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя для этого субботние дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН к руководителям заведений высшего образования "Об организации образовательного процесса в ЗВО во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов".
Главное:
- Современные реалии: в пятый год полномасштабной агрессии РФ вузам необходимо перейти к стратегическому управлению устойчивостью (а не просто адаптации к вызовам).
- Предыдущий опыт: обеспечение качественного обучения в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно лишь при условии гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов.
- Оптимизация обучения: МОН предлагает уплотнить график за счет суббот (осенью 2026 года и весной 2027 года), при необходимости - продлить учебный процесс летом, а также активно использовать дистанционный формат и цифровизацию.
- Безопасность и укрытия: проведение занятий в очном или смешанном формате должно строго ориентироваться на вместимость защитных сооружений и их соответствие требованиям.
- Условия для людей: вузам советуют осуществить зонирование материально-технической базы, чтобы концентрировать работу, обучение и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.
- Энергонезависимость: ЗВО рекомендуют привлекать альтернативные источники питания (генераторы, газотурбинные установки, печное отопление) и обеспечить постоянное функционирование коммунальных сетей.
Чем важно письмо МОН
В письме МОН (от имени заместителя министра Николая Трофименко) к руководителям заведений высшего образования отмечается, что пятый год полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины требует от системы высшего образования:
- не просто адаптации к вызовам;
- а перехода к стратегическому управлению устойчивостью.
"Опыт предыдущих лет доказал, что обеспечение качественного образовательного процесса в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно только при гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов", - говорится в документе (от 20 августа 2026 года).
Далее содержится ряд рекомендаций МОН (предложений для ЗВО), имеющих целью способствовать:
- надлежащей подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 учебного года;
- минимизации образовательных потерь;
- организации безопасности участников образовательного процесса.
Так, например, в МОН напомнили о целесообразности приложить усилия для:
- привлечения альтернативных источников энергии и независимых источников питания;
- обеспечения вузов соответствующим оборудованием (резервные генераторы, запасы горючего к ним, электрогенераторы, газотурбинные и газопоршневые установки, запасы угля и дров для печного отопления);
- обеспечения устойчивого функционирования коммунальных сетей (отопление, освещение, водоотвод/подвод и т.п.).
Как предлагают оптимизировать обучение
Прежде всего, руководителям заведений высшего образования рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя субботние дни:
- осенью 2026 года;
- весной 2027 года.
"С возможным продлением образовательного процесса летом 2027 года (кроме соискателей образования выпускных курсов)", - добавили в МОН.
При необходимости ЗВО советуют проводить в дистанционном формате:
- учебные занятия;
- практическую подготовку;
- контрольные мероприятия;
- выполнение индивидуальных задач.
А в традиционном (очном) формате - те формы образовательного процесса, виды учебных занятий или отдельные образовательные компоненты, которые не могут быть эффективно и качественно проведены дистанционно.
При этом ориентироваться необходимо на то, сколько людей может вместить имеющееся в помещении учебного заведения укрытие.
"Для проведения в них отдельных занятий, они должны отвечать минимальным требованиям для надлежащей организации образовательного процесса", - уточнили в МОН.
Кроме того, министерство напоминает о необходимости максимально цифровизировать обучающий контент с обеспечением возможности асинхронного обучения.
Речь идет о доступе:
- к загруженным лекциям;
- к лабораторным практикумам;
- к автономным средствам самоконтроля и т.д.
Вузам рекомендуют также провести зонирование материально-технической базы, чтобы в случае критического дефицита энергоресурсов концентрировать обучение, работу служб и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.
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