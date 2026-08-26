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Главная » Жизнь » Образование

Украинским вузам советуют организовать обучение по субботам: в чем причина

12:36 26.08.2026 Ср
4 мин
К чему готовиться студентам в этом году?
aimg Ирина Костенко
Украинским вузам советуют организовать обучение по субботам: в чем причина Новый учебный год может быть непростым (фото иллюстративное: Getty Images)
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В новом учебном году университетам рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя для этого субботние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН к руководителям заведений высшего образования "Об организации образовательного процесса в ЗВО во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов".

Главное:

  • Современные реалии: в пятый год полномасштабной агрессии РФ вузам необходимо перейти к стратегическому управлению устойчивостью (а не просто адаптации к вызовам).
  • Предыдущий опыт: обеспечение качественного обучения в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно лишь при условии гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов.
  • Оптимизация обучения: МОН предлагает уплотнить график за счет суббот (осенью 2026 года и весной 2027 года), при необходимости - продлить учебный процесс летом, а также активно использовать дистанционный формат и цифровизацию.
  • Безопасность и укрытия: проведение занятий в очном или смешанном формате должно строго ориентироваться на вместимость защитных сооружений и их соответствие требованиям.
  • Условия для людей: вузам советуют осуществить зонирование материально-технической базы, чтобы концентрировать работу, обучение и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.
  • Энергонезависимость: ЗВО рекомендуют привлекать альтернативные источники питания (генераторы, газотурбинные установки, печное отопление) и обеспечить постоянное функционирование коммунальных сетей.

Чем важно письмо МОН

В письме МОН (от имени заместителя министра Николая Трофименко) к руководителям заведений высшего образования отмечается, что пятый год полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины требует от системы высшего образования:

  • не просто адаптации к вызовам;
  • а перехода к стратегическому управлению устойчивостью.

"Опыт предыдущих лет доказал, что обеспечение качественного образовательного процесса в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно только при гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов", - говорится в документе (от 20 августа 2026 года).

Далее содержится ряд рекомендаций МОН (предложений для ЗВО), имеющих целью способствовать:

  • надлежащей подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 учебного года;
  • минимизации образовательных потерь;
  • организации безопасности участников образовательного процесса.

Так, например, в МОН напомнили о целесообразности приложить усилия для:

  • привлечения альтернативных источников энергии и независимых источников питания;
  • обеспечения вузов соответствующим оборудованием (резервные генераторы, запасы горючего к ним, электрогенераторы, газотурбинные и газопоршневые установки, запасы угля и дров для печного отопления);
  • обеспечения устойчивого функционирования коммунальных сетей (отопление, освещение, водоотвод/подвод и т.п.).
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Как предлагают оптимизировать обучение

Прежде всего, руководителям заведений высшего образования рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя субботние дни:

  • осенью 2026 года;
  • весной 2027 года.

"С возможным продлением образовательного процесса летом 2027 года (кроме соискателей образования выпускных курсов)", - добавили в МОН.

При необходимости ЗВО советуют проводить в дистанционном формате:

  • учебные занятия;
  • практическую подготовку;
  • контрольные мероприятия;
  • выполнение индивидуальных задач.

А в традиционном (очном) формате - те формы образовательного процесса, виды учебных занятий или отдельные образовательные компоненты, которые не могут быть эффективно и качественно проведены дистанционно.

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При этом ориентироваться необходимо на то, сколько людей может вместить имеющееся в помещении учебного заведения укрытие.

"Для проведения в них отдельных занятий, они должны отвечать минимальным требованиям для надлежащей организации образовательного процесса", - уточнили в МОН.

Кроме того, министерство напоминает о необходимости максимально цифровизировать обучающий контент с обеспечением возможности асинхронного обучения.

Речь идет о доступе:

  • к загруженным лекциям;
  • к лабораторным практикумам;
  • к автономным средствам самоконтроля и т.д.

Вузам рекомендуют также провести зонирование материально-технической базы, чтобы в случае критического дефицита энергоресурсов концентрировать обучение, работу служб и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.

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