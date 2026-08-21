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Университеты сохранят смешанную форму обучения с сентября, но практика - очно: обзор вузов

08:07 21.08.2026 Пт
6 мин
Учреждения обещают оперативно менять формат из-за ситуации с безопасностью
aimg Василина Копытко
Университеты сохранят смешанную форму обучения с сентября, но практика - очно: обзор вузов Университеты уже определились с форматом обучения в 2026/2027 годах (фото: Getty Images)
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Украинские университеты готовятся к новому учебному году в разных форматах: часть заведений планирует полностью очное обучение, другие будут совмещать занятия в аудиториях с онлайн-лекциями.

РБК-Украина выяснила, как будут учить студентов в Киеве, Львове, Одессе и Днепре в 2026/2027 году.

Главное:

  • Часть университетов планирует очный компонент обучения, однако полностью отказываться от дистанционного формата не будет.
  • В Киеве, Днепре и Харькове преобладает смешанное обучение: лекции будут часто проводить онлайн, а практические, лабораторные и семинарские занятия - очно.
  • Во Львове и Одессе большинство опрошенных университетов планируют очное обучение в 2026/2027 учебном году.
  • Формат может оперативно меняться из-за ситуации безопасности. Для студентов, которые не могут посещать занятия очно, отдельные университеты предусматривают дистанционное обучение.

Университеты сохранят смешанную форму обучения с сентября, но практика - очно: обзор вузовВ каком формате будет проходить обучение в университетах в этом году (инфографика РБК-Украина)

Каким будет формат обучения в университетах

Университеты Украины постепенно возвращают студентов в аудитории, однако полностью отказываться от дистанционного обучения не планируют.

В Киеве и Днепре преобладают смешанные модели, в то время как большинство опрошенных университетов Львова и Одессы ориентируются на очный формат.

Чаще всего дистанционными остаются лекции, тогда как практические, лабораторные и семинарские занятия проводят очно. Прежде всего, на такой формат вынуждены идти медицинские и технические университеты. В то же время окончательный формат обучения может меняться в зависимости от ситуации.

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Киев

Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко

В 2026/2027 учебном году базовым форматом для студентов дневной формы в КНУ остается очное обучение.

В то же время, с учетом ситуации безопасности отдельные лекции, семинары и консультации могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий. При необходимости, формат обучения может оперативно корректироваться с учетом безопасности студентов и работников Университета.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

В заведении предусмотрено несколько форм получения образования: дневная, заочная, вечерняя, дистанционная и дуальная.

Дневная форма охватит около 84% студентов. Также предусмотрен гибридный формат: сочетание очного обучения с онлайн (прежде всего для студентов старших курсов, магистров, аспирантов и иностранных студентов).

Кроме того, только для десяти образовательных программ доступна дистанционная форма (экономика, менеджмент, маркетинг и информационные технологии и т.д.).

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

В 2025/26 учебном году планируют проводить обучение в смешанном формате: лекции - онлайн, практические - в аудитории для бакалавриата. Магистратура - в режиме онлайн.

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

Заведение планирует смешанную форму обучения, сейчас в КПИ на бакалаврской программе обучается более 15 тыс человек из соображений безопасности руководство считает рискованным выводить всех на оффлайн обучение одновременно.

Смешанную форма обучения:

  • Для тех специальностей, для которых практический аспект обучения критически важен (практические, лабораторные занятия) - обучение будет проходить в основном офлайн. Это касается прежде всего инженерных специальностей.
  • Для части социо-гуманитарных и ІТ специальностей обучение будет проходить по смешанному формату: офлайн и онлайн.
  • Лекционные занятия для всего курса, где ожидается большое количество слушателей, будут проходить в онлайн формате по соображениям безопасности, чтобы в одном помещении не собирать одновременно много люди

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

В 2026/2027 учебный год будет проходить офлайн, то есть аудиторно. Однако лекции будут проходить онлайн, а практические занятия - очно.

При этом в заведении отмечают, что для студентов, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины, доступно обучение в режиме онлайн. Такая опция есть и у студентов, вынужденно находящихся за границей. Также в заведении отметили, что ввиду ситуации безопасности форматы обучения пересматривают.

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Украинский государственный университет науки и технологий

Обучение здесь планируется в смешанном формате:

  • Теоретическая часть (лекции): проходит в дистанционном режиме. Это позволит минимизировать одновременное нахождение большого количества студентов в аудиториях.
  • Практическую часть (практические, семинарские и лабораторные занятия) планируется проводить очно, непосредственно в аудиториях и лабораториях университета.

В случае изменения ситуации безопасности университет оперативно адаптирует график обучения.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Бакалавры будут учиться на дневной форме, у магистров будет смешанная форма - дневно-дистанционная.

Львов

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Очный формат предусмотрен для всех курсов бакалавриата (1-4 курс) и магистратуры (1-2 курс). Смешанный формат с использованием дистанционных технологий по индивидуальному учебному плану предназначен для студентов заочной формы обучения.

Национальный лесотехнический университет Украины

Обучение в заведении планируется проводить очно.

Украинский католический университет

В этом году обучение в заведении будет проходить вживую.

Национальный университет "Львовская политехника"

Обучение в заведении также планируется проводить стационарно.

Одесса

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В 2026/2027 учебном году Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова планирует проводить учебный процесс очно.

В то же время в университете отмечают, что сертифицированные укрытия в корпусах Университета функционируют с начала 2022/2023 учебного года и используются во время воздушных тревог. Это позволяет организовывать образовательный процесс с учетом ситуации безопасности.

Одесский национальный медицинский университет

Заведение планирует в 2026-2027 учебном году проводить образовательный процесс преимущественно в очном формате.

В то же время, конкретный режим проведения занятий будет определяться с учетом ситуации и требований и рекомендаций уполномоченных государственных органов. В случае необходимости университет будет применять дистанционные технологии обучения.

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

В этом году образовательный процесс планируется проводить в очном формате.

Днепр

Днепровский государственный медицинский университет

В 2026-2027 учебном году будет производиться в офлайн-формате с использованием технологий дистанционного обучения для проведения лекционных занятий.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Образовательный процесс планируется организовать в смешанном формате с учетом ситуации безопасности.

Лекции будут в основном проводить с использованием технологий дистанционного обучения. Практические и лабораторные занятия - очно, при условии соблюдения требований безопасности.

Харьков

Харьковский национальный университет имени Каразина

Занятие будут проходить в смешанном формате: лекции онлайн, а практические, семинарские занятия - офлайн. В то же время, с 1 сентября 2026 года также планируется частичный переход в офлайн для студентов всех факультетов, которые находятся в Харькове и области.

Опросы соискателей образования в университете показали, что около 80% студентов из Харькова и области поддерживают очное обучение в условиях безопасности. Смешанная система сохранится, поскольку часть студентов учится за пределами Харькова и за границей.

Любой переход в оффлайн будет принят только тогда, когда будет уверенность в безопасности студентов, преподавателей и персонала университета.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Образовательный процесс в 2026/2027 учебном году будет организован в смешанном формате с использованием дистанционных технологий.

Ранее мы писали о том, что поступающие в 2026 году чаще всего подавали заявления на менеджмент, психологию и филологию. Также есть рост интереса к компьютерным наукам, киберзащите и инженерным специальностям.

Читайте также о том, что в этом году цены на отдельные магистерские программы значительно выросли, в некоторых вузах популярные направления стоят более 200 тысяч гривен в год, в то время как на других специальностях стоимость достигает 50 тысяч.

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