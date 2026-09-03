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В Украине стартовал дополнительный набор в вузы: кто еще может поступить в этом году

11:34 03.09.2026 Чт
2 мин
Вузы могут проводить несколько дополнительных волн поступления. Когда дедлайн для зачисления?
aimg Василина Копытко
В Украине стартовал дополнительный набор в вузы: кто еще может поступить в этом году Что нужно знать о второй волне набора студентов в вузы (фото: Getty Images)
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В украинских заведениях высшего образования, которые не использовали весь лицензированный объем, начался дополнительный набор абитуриентов на бакалавриат по контрактной форме. Подать заявление могут, в частности те, кто не успел сделать это во время основного периода вступительной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Кто может принять участие в дополнительном наборе

Дополнительный набор предусмотрен для абитуриентов, которые по определенным причинам не подали заявление до 1 августа, а также для тех, кто хочет получить еще одно высшее образование.

В то же время существует важное ограничение. Если во время основной вступительной кампании абитуриент использовал все 10 возможностей для подачи заявлений, принять участие в дополнительном наборе он уже не сможет.

Регистрация электронных заявлений при дополнительном наборе происходит в соответствии с правилами конкретного учреждения высшего образования. Вузы могут проводить ее в одну или несколько сессий.

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Когда будут зачислять поступающих

После завершения регистрации заявлений в пределах каждой волны вуз проводит конкурсный отбор. На это предусмотрено 15 дней, после чего происходит зачисление поступающих на обучение.

В целом зачисление на контракт в рамках вступительной кампании 2026 года может продолжаться до 15 октября.

Поэтому поступающим, не успевшим подать заявление в основной период, следует следить за информацией избранного университета о дополнительном наборе и сроках подачи документов.

Ранее мы писали о том, что новый учебный год начинает более 1 миллиона студентов заведений высшего образования. Почти 300 тысяч из них - абитуриенты поступили в 2026 году. Каждый второй бюджетник будет учиться по специальности с особой поддержкой.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года стипендии для студентов профессионального, профессионального высшего и высшего образования выросли вдвое. Теперь минимальная выплата в заведениях профессионального образования составит 2500 гривен, а президентская стипендия в вузах составит 10 тысяч.

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