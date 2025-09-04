ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

МОН объявило дополнительное поступление в вузы: как успеть подать заявление с польской матурой

Четверг 04 сентября 2025 16:46
UA EN RU
МОН объявило дополнительное поступление в вузы: как успеть подать заявление с польской матурой Для украинцев открыли дополнительное поступление на бакалавра по результатам польской матуры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки ввело дополнительное поступление в учреждения высшего образования для граждан Украины, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты egzamin maturalny - экзамена под названием "матура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Зачем введено дополнительное поступление с матурой

Согласно информации министерства, украинские высшие учебные заведения открыли дополнительное поступление для граждан Украины по результатам польской матуры.

"Мы открыли дополнительное поступление для старшеклассников, которые закончили учебный год в Польше и сдали экзамен матура", - прокомментировал решение министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он объяснил, что отныне украинские ЗВО смогут принимать результаты матуры как основание для зачисления на обучение.

"Таким образом, после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты, мы предлагаем украинцам альтернативу - без потери времени и возможностей", - отметил чиновник.

Следовательно, дополнительный набор позволяет выпускникам, которые сдавали матуру за границей, присоединиться к украинскому академическому сообществу уже в этом учебном году - без отсрочки старта обучения.

На кого рассчитано дополнительное поступление

Возможность дополнительного поступления на бакалавриат в украинские вузы касаются абитуриентов, которые:

  • имеют гражданство Украины;
  • закончили польский лицей (школу), колледж или техникум;
  • имеют действительный сертификат матуры (egzamin maturalny).

"Отныне украинские абитуриенты могут подавать заявления с результатами матуры - при условии, что в год поступления сдано не менее четырех предметов матурального экзамена, обязательно польский язык и математика и еще два предмета на выбор", - объяснили в МОН.

Уточняется, что перевод результатов матурального экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема.

Как изменились условия проведения дополнительного поступления

Согласно информации МОН, в новых реалиях в условиях проведения дополнительного поступления введены следующие изменения:

  • в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) реализована возможность регистрации учебными заведениями заявлений на основе результатов матуры;
  • зачисление в рамках этого дополнительного набора происходит на контракт (в пределах лицензированных объемов) и не влияет на уже распределенные места государственного заказа;
  • сроки зачисления - определяются учебным заведением (но не позднее 20 октября 2025 года).

Как подать заявление на поступление с польской матурой

Украинцам объяснили, что подача заявлений уже открыта. Она осуществляется через учебные заведения (с возможностью дистанционной подачи).

"Сроки приема заявлений определяются учреждениями высшего образования, а зачисление - проводится не позднее 20 октября", - отметили в МОН.

Отмечается, что дополнительное поступление осуществляется исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.

Для того чтобы подать заявление на поступление, нужно:

  • выбрать образовательную программу на сайте vstup.edbo.gov.ua;
  • подать заявление лично в учебное заведение или дистанционно (через канал связи, определенный учебным заведением).

Уточняется, что заявления в ЕГЭБО на основе иностранного документа об образовании регистрируются приемными комиссиями ЗВО по предоставленным в бумажном виде документам поступающего (их также возможно предоставить средствами электронной связи - при условии использования Квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя).

Что изменилось в Польше для иностранных абитуриентов

Напомним, в конце августа 2025 года Польша ужесточила требования для иностранных абитуриентов (в частности относительно подтверждения владения языком обучения не ниже уровня B2).

Это повлияло на процедуры поступления для граждан других государств и вызвало соответствующую реакцию МОН Украины - насчет предоставления дополнительных возможностей для наших граждан.

В министерстве объяснили, что egzamin maturalny или матура - это стандартизированный выпускной экзамен в Польше (после завершения полного среднего образования). Его результаты используют, в том числе, и для поступления в университеты.

Обязательными составляющими матуры является польский язык (устная и письменная части), современный иностранный язык и математика, а также как минимум один дополнительный предмет - на расширенном уровне.

Между тем мы ранее рассказывали, сколько первокурсников уже зачислили в вузы в Украине в этом году и какие специальности - в топе.

Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дії" (без походов в ЦНАП).

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша МОН Вступительная кампания Студенты Советы Образование в Украине Вузы Абитуриенты
Новости
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России