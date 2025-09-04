МОН объявило дополнительное поступление в вузы: как успеть подать заявление с польской матурой

Министерство образования и науки ввело дополнительное поступление в учреждения высшего образования для граждан Украины, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты egzamin maturalny - экзамена под названием "матура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Зачем введено дополнительное поступление с матурой

Согласно информации министерства, украинские высшие учебные заведения открыли дополнительное поступление для граждан Украины по результатам польской матуры.

"Мы открыли дополнительное поступление для старшеклассников, которые закончили учебный год в Польше и сдали экзамен матура", - прокомментировал решение министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он объяснил, что отныне украинские ЗВО смогут принимать результаты матуры как основание для зачисления на обучение.

"Таким образом, после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты, мы предлагаем украинцам альтернативу - без потери времени и возможностей", - отметил чиновник.

Следовательно, дополнительный набор позволяет выпускникам, которые сдавали матуру за границей, присоединиться к украинскому академическому сообществу уже в этом учебном году - без отсрочки старта обучения.

На кого рассчитано дополнительное поступление

Возможность дополнительного поступления на бакалавриат в украинские вузы касаются абитуриентов, которые:

имеют гражданство Украины;

закончили польский лицей (школу), колледж или техникум;

имеют действительный сертификат матуры (egzamin maturalny).

"Отныне украинские абитуриенты могут подавать заявления с результатами матуры - при условии, что в год поступления сдано не менее четырех предметов матурального экзамена, обязательно польский язык и математика и еще два предмета на выбор", - объяснили в МОН.

Уточняется, что перевод результатов матурального экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема.

Как изменились условия проведения дополнительного поступления

Согласно информации МОН, в новых реалиях в условиях проведения дополнительного поступления введены следующие изменения:

в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) реализована возможность регистрации учебными заведениями заявлений на основе результатов матуры;

зачисление в рамках этого дополнительного набора происходит на контракт (в пределах лицензированных объемов) и не влияет на уже распределенные места государственного заказа;

сроки зачисления - определяются учебным заведением (но не позднее 20 октября 2025 года).

Как подать заявление на поступление с польской матурой

Украинцам объяснили, что подача заявлений уже открыта. Она осуществляется через учебные заведения (с возможностью дистанционной подачи).

"Сроки приема заявлений определяются учреждениями высшего образования, а зачисление - проводится не позднее 20 октября", - отметили в МОН.

Отмечается, что дополнительное поступление осуществляется исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.

Для того чтобы подать заявление на поступление, нужно:

выбрать образовательную программу на сайте vstup.edbo.gov.ua;

подать заявление лично в учебное заведение или дистанционно (через канал связи, определенный учебным заведением).

Уточняется, что заявления в ЕГЭБО на основе иностранного документа об образовании регистрируются приемными комиссиями ЗВО по предоставленным в бумажном виде документам поступающего (их также возможно предоставить средствами электронной связи - при условии использования Квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя).