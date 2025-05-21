Польша ужесточила требования для студенческих виз: кого больше не пустят

Польша ввела новые ограничения для иностранцев, которые хотят учиться в местных вузах. Теперь для получения студенческой визы нужно подтвердить знание языка преподавания на уровне не ниже B2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Что изменилось Новый закон направлен на борьбу со злоупотреблением студенческими визами - когда иностранцы используют их не для обучения, а для работы или путешествий по ЕС. Среди главных изменений: при поступлении абитуриент-иностранец должен предоставить документ о знании языка обучения (уровень B2);

если студент не начал обучение, ректор должен немедленно сообщить об этом консулу;

количество иностранных студентов не может превышать 50% от общего количества студентов в университете;

вузы, где более 50% иностранцев, временно не смогут принимать новых иностранных студентов;

вводится электронный реестр всех иностранцев, принятых на обучение или докторантуру. Зачем это Польше Власти стремятся контролировать иммиграционный поток и предотвратить злоупотребления студенческим статусом. Новые правила должны также повысить качество обучения для иностранцев. Сообщается, что закон уже вступил в силу в Польше.