Польша ужесточила требования для студенческих виз: кого больше не пустят
Польша ввела новые ограничения для иностранцев, которые хотят учиться в местных вузах. Теперь для получения студенческой визы нужно подтвердить знание языка преподавания на уровне не ниже B2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Что изменилось
Новый закон направлен на борьбу со злоупотреблением студенческими визами - когда иностранцы используют их не для обучения, а для работы или путешествий по ЕС.
Среди главных изменений:
- при поступлении абитуриент-иностранец должен предоставить документ о знании языка обучения (уровень B2);
- если студент не начал обучение, ректор должен немедленно сообщить об этом консулу;
- количество иностранных студентов не может превышать 50% от общего количества студентов в университете;
- вузы, где более 50% иностранцев, временно не смогут принимать новых иностранных студентов;
- вводится электронный реестр всех иностранцев, принятых на обучение или докторантуру.
Зачем это Польше
Власти стремятся контролировать иммиграционный поток и предотвратить злоупотребления студенческим статусом. Новые правила должны также повысить качество обучения для иностранцев.
Сообщается, что закон уже вступил в силу в Польше.
Напомним, в 2025 году украинцы могут поступать в польские вузы как на платную, так и на бесплатную форму обучения - при условии знания языка и наличия нужных документов. Бесплатно могут учиться те, кто имеет уровень польского С1 и карту поляка или PESEL UKR. Обучение стоит от 52 до 731 тысячи гривен в год, в зависимости от специальности. Для поступления нужны сертификаты, переводы документов и медсправка.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Польше украинцы могут получить высшее образование на английском языке без знания польского, но только на платной основе. Необходимый уровень английского - не ниже B2, подтвержденный сертификатом TOEFL или IELTS. Обучение на английском стоит от 1500 до 5200 евро в год, в зависимости от вуза. Среди популярных заведений - Варшавский и Ягеллонский университеты, Люблинская политехника и другие.
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