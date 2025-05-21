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Польша ужесточила требования для студенческих виз: кого больше не пустят

Среда 21 мая 2025 17:13
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Польша ужесточила требования для студенческих виз: кого больше не пустят Фото: Обучение в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Польша ввела новые ограничения для иностранцев, которые хотят учиться в местных вузах. Теперь для получения студенческой визы нужно подтвердить знание языка преподавания на уровне не ниже B2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Что изменилось

Новый закон направлен на борьбу со злоупотреблением студенческими визами - когда иностранцы используют их не для обучения, а для работы или путешествий по ЕС.

Среди главных изменений:

  • при поступлении абитуриент-иностранец должен предоставить документ о знании языка обучения (уровень B2);
  • если студент не начал обучение, ректор должен немедленно сообщить об этом консулу;
  • количество иностранных студентов не может превышать 50% от общего количества студентов в университете;
  • вузы, где более 50% иностранцев, временно не смогут принимать новых иностранных студентов;
  • вводится электронный реестр всех иностранцев, принятых на обучение или докторантуру.

Зачем это Польше

Власти стремятся контролировать иммиграционный поток и предотвратить злоупотребления студенческим статусом. Новые правила должны также повысить качество обучения для иностранцев.

Сообщается, что закон уже вступил в силу в Польше.

Напомним, в 2025 году украинцы могут поступать в польские вузы как на платную, так и на бесплатную форму обучения - при условии знания языка и наличия нужных документов. Бесплатно могут учиться те, кто имеет уровень польского С1 и карту поляка или PESEL UKR. Обучение стоит от 52 до 731 тысячи гривен в год, в зависимости от специальности. Для поступления нужны сертификаты, переводы документов и медсправка.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Польше украинцы могут получить высшее образование на английском языке без знания польского, но только на платной основе. Необходимый уровень английского - не ниже B2, подтвержденный сертификатом TOEFL или IELTS. Обучение на английском стоит от 1500 до 5200 евро в год, в зависимости от вуза. Среди популярных заведений - Варшавский и Ягеллонский университеты, Люблинская политехника и другие.

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