ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Студенческий старт: сколько украинцев пошли на первый курс и какие специальности в топе

Понедельник 01 сентября 2025 17:06
UA EN RU
Студенческий старт: сколько украинцев пошли на первый курс и какие специальности в топе Новый учебный год для студентов стартовал 1 сентября (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Новый академический год в украинских учреждениях высшего образования начался традиционно 1 сентября. При этом более половины первокурсников имеют финансовую поддержку от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сколько первокурсников зачислили в вузы в этом году

В МОН рассказали, что по состоянию на начало 2025/2026 академического года в университеты, академии и институты было зачислено 178 720 первокурсников - без учета поступления в военные и другие специализированные учреждения (данные по которым не разглашаются).

Из них:

"Таким образом, более половины соискателей высшего образования имеют финансовую поддержку от государства", - подчеркнули в ведомстве.

Министр образования и науки Оксен Лисовой напомнил, что "каждый и каждая, кто выбирает обучение в украинском университете, делает сознательный выбор - получать образование дома и быть частью будущего Украины".

"Государство последовательно поддерживает студентов и преподавателей: бюджетные места обеспечивают бесплатное обучение и стипендии, а гранты частично покрывают оплату контракта и направляются в специальный фонд университета. Это дает ЗВО автономию в использовании средств - в частности для повышения зарплат работников и укрепления качества образовательного процесса", - поделился чиновник.

Уточняется также, что по состоянию на 1 сентября 2025 года на 1-4 курсах бакалавриата и всех курсах медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления (медицинские магистры) в Украине в целом обучается более 750 тысяч студентов.

Самые популярные специальности по количеству зачисленных на бюджет

Согласно информации МОН, в десятку самых популярных специальностей по количеству зачисленных людей на бюджет вошли такие:

  • A4 "Среднее образование" - 5 909;
  • I2 "Медицина" - 3 762;
  • F3 "Компьютерные науки" - 2 979;
  • G19 "Строительство и гражданская инженерия" - 2 580;
  • H1 "Агрономия" - 2 283;
  • F2 "Инженерия программного обеспечения" - 2 161;
  • G3 "Электрическая инженерия" - 2 083;
  • B11 "Филология" - 2 052;
  • I7 "Терапия и реабилитация" - 1 836;
  • G7 "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" - 1 675.

Студенческий старт: сколько украинцев пошли на первый курс и какие специальности в топеСамые популярные специальности по количеству зачисленных на бюджет (инфографика: mon.gov.ua)

Обязательно ли аудиторное обучение для вузов в Украине

В МОН отметили, что аудиторное обучение должно происходить там, где это безопасно.

"Министерство призывает ЗВО в безопасных регионах планировать рабочие и учебные графики так, чтобы максимизировать аудиторную работу студентов и исследовательских команд", - поделились в ведомстве.

Уточняется, что возвращение к очному формату там, где это возможно, повышает:

  • качество обучения;
  • взаимодействие в университетских сообществах.

Отмечается в то же время, что МОН последовательно помогает заведениям в прифронтовых областях обустраивать безопасные пространства для обучения.

"Харьковские, Сумские, Запорожские и Николаевские университеты уже получили на это 330 миллионов гривен. Релокированные ЗВО, в частности херсонские, дополнительно поддерживаются в рамках проекта Всемирного банка", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок (которое вводит ряд важных изменений и ограничений).

Кроме того, мы объясняли, что будет, если студент откажется от военной подготовки.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года - что меняется и почему это важно.

Читайте РБК-Украина в Google News
стипендии МОН Вступительная кампания Студенты Образование в Украине Вузы Университеты
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим