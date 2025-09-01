Студенческий старт: сколько украинцев пошли на первый курс и какие специальности в топе

Новый академический год в украинских учреждениях высшего образования начался традиционно 1 сентября. При этом более половины первокурсников имеют финансовую поддержку от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сколько первокурсников зачислили в вузы в этом году

В МОН рассказали, что по состоянию на начало 2025/2026 академического года в университеты, академии и институты было зачислено 178 720 первокурсников - без учета поступления в военные и другие специализированные учреждения (данные по которым не разглашаются).

Из них:

64 873 человек будут учиться по государственному заказу (речь идет о бесплатном обучении и стипендиальной поддержке);

до 30 тысяч студентов - могут получить государственные образовательные гранты.

"Таким образом, более половины соискателей высшего образования имеют финансовую поддержку от государства", - подчеркнули в ведомстве.

Министр образования и науки Оксен Лисовой напомнил, что "каждый и каждая, кто выбирает обучение в украинском университете, делает сознательный выбор - получать образование дома и быть частью будущего Украины".

"Государство последовательно поддерживает студентов и преподавателей: бюджетные места обеспечивают бесплатное обучение и стипендии, а гранты частично покрывают оплату контракта и направляются в специальный фонд университета. Это дает ЗВО автономию в использовании средств - в частности для повышения зарплат работников и укрепления качества образовательного процесса", - поделился чиновник.

Уточняется также, что по состоянию на 1 сентября 2025 года на 1-4 курсах бакалавриата и всех курсах медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления (медицинские магистры) в Украине в целом обучается более 750 тысяч студентов.

Самые популярные специальности по количеству зачисленных на бюджет

Согласно информации МОН, в десятку самых популярных специальностей по количеству зачисленных людей на бюджет вошли такие:

A4 "Среднее образование" - 5 909;

I2 "Медицина" - 3 762;

F3 "Компьютерные науки" - 2 979;

G19 "Строительство и гражданская инженерия" - 2 580;

H1 "Агрономия" - 2 283;

F2 "Инженерия программного обеспечения" - 2 161;

G3 "Электрическая инженерия" - 2 083;

B11 "Филология" - 2 052;

I7 "Терапия и реабилитация" - 1 836;

G7 "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" - 1 675.

Самые популярные специальности по количеству зачисленных на бюджет (инфографика: mon.gov.ua)

Обязательно ли аудиторное обучение для вузов в Украине

В МОН отметили, что аудиторное обучение должно происходить там, где это безопасно.

"Министерство призывает ЗВО в безопасных регионах планировать рабочие и учебные графики так, чтобы максимизировать аудиторную работу студентов и исследовательских команд", - поделились в ведомстве.

Уточняется, что возвращение к очному формату там, где это возможно, повышает:

качество обучения;

взаимодействие в университетских сообществах.

Отмечается в то же время, что МОН последовательно помогает заведениям в прифронтовых областях обустраивать безопасные пространства для обучения.

"Харьковские, Сумские, Запорожские и Николаевские университеты уже получили на это 330 миллионов гривен. Релокированные ЗВО, в частности херсонские, дополнительно поддерживаются в рамках проекта Всемирного банка", - подытожили в министерстве.