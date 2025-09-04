МОН оголосило додатковий вступ до вишів: як встигнути подати заяву з польською матурою

Міністерство освіти й науки запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу або коледж у Польщі та мають результати egzamin maturalny - іспиту під назвою "матура".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Навіщо запроваджено додатковий вступ з матурою

Згідно з інформацією міністерства, українські заклади вищої освіти відкрили додатковий вступ для громадян України за результатами польської матури.

"Ми відкрили додатковий вступ для старшокласників, які закінчили навчальний рік у Польщі та склали іспит матура", - прокоментував рішення міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Він пояснив, що відтепер українські ЗВО зможуть приймати результати матури як підставу для зарахування на навчання.

"Таким чином, після зміни умов вступу іноземців до польських університетів, ми пропонуємо українцям альтернативу - без втрати часу та можливостей", - зауважив посадовець.

Отже, додатковий набір дозволяє випускникам, які складали матуру за кордоном, приєднатися до української академічної спільноти вже в цьому навчальному році - без відтермінування старту навчання.

На кого розрахований додатковий вступ

Можливість додаткового вступу на бакалаврат в українські виші стосуються абітурієнтів, які:

мають громадянство України;

закінчили польський ліцей (школу), коледж або технікум;

мають дійсний сертифікат матури (egzamin maturalny).

"Відтепер українські вступники можуть подавати заяви з результатами матури - за умови, що в рік вступу складено щонайменше чотири предмети матурального іспиту, обов'язково польська мова та математика та ще два предмети на вибір", - пояснили в МОН.

Уточнюється, що переведення результатів матурального іспиту до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць 10-16 додатку 5 до Порядку прийому.

Як змінились умови проведення додаткового вступу

Згідно з інформацією МОН, в нових реаліях в умовах проведення додаткового вступу запроваджено такі зміни:

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) реалізовано можливість реєстрації закладами освіти заяв на основі результатів матури;

зарахування в межах цього додаткового набору відбувається на контракт (у межах ліцензованих обсягів) і не впливає на вже розподілені місця державного замовлення;

строки зарахування - визначаються закладом освіти (але не пізніше 20 жовтня 2025 року).

Як подати заяву на вступ з польською матурою

Українцям пояснили, що подання заяв вже відкрите. Воно здійснюється через заклади освіти (з можливістю дистанційної подачі).

"Терміни прийому заяв визначаються закладами вищої освіти, а зарахування - проводиться не пізніше 20 жовтня", - зауважили в МОН.

Наголошується, що додатковий вступ здійснюється виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.

Для того, щоб подати заяву на вступ, потрібно:

обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua;

подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно (через канал зв'язку, визначений закладом освіти).

Уточнюється, що заяви в ЄДЕБО на основі іноземного документу про освіту реєструються приймальними комісіями ЗВО за наданими в паперовому вигляді документами вступника (їх також можливо надати засобами електронного зв'язку - за умови використання Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) заявника).