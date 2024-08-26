В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине

Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. У нас достаточно местного поколения, чтобы справиться с незначительными перебоями.

Следует отметить, что буквально вчера сообщалось о том, что на фоне улучшения ситуации со светом в украинской энергосистеме появился профицит мощности, в связи с чем говорилось о возобновлении экспорта электроэнергии.

Впрочем, как известно, сегодня Россия в очередной раз масштабно атаковала с воздуха территорию Украины. Во время массированных запусков в течение ночи и утра, кроме БПЛА, оккупанты выпустили по территории нашего государства десятки ракет "Кинжал".