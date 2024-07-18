ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МОК объявил окончательный список россиян на Олимпиаде-2024

Париж, Четверг 18 июля 2024 11:41
UA EN RU
МОК объявил окончательный список россиян на Олимпиаде-2024 Фото: Российских гимнастов в Париже не будет (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил финальный перечень российских атлетов, соревнующихся на Играх в Париже в статусе нейтральных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В список попали 15 российских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности, в частности, неподдержки войны против Украины. Они будут соревноваться в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, на батуте, в плавании и теннисе.

Наибольшее представительство РФ будет иметь в мужском и женском теннисе (7 атлетов). Допуск к Олимпийским играм там получили Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина, Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер. Победители Олимпиады-2020 в миксте – Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова – оказались вне Игр.

Ранее МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Россияне и их союзники из Беларуси не смогут использовать в Париже гимны, флаги и другую национальную символику. Кроме того, обе сборные не будут соревноваться в командных видах спорта, а тамошних чиновников не пригласили на церемонию открытия.

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48-ми дисциплинах. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа.

К слову, ранее НОК Украины объявил полный список участников Олимпиады-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
олімпійський комітет Олимпиада 2024
NEWS
На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений
На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное