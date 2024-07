МОК объявил окончательный список россиян на Олимпиаде-2024

В список попали 15 российских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности, в частности, неподдержки войны против Украины. Они будут соревноваться в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, на батуте, в плавании и теннисе.

Наибольшее представительство РФ будет иметь в мужском и женском теннисе (7 атлетов). Допуск к Олимпийским играм там получили Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина, Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер. Победители Олимпиады-2020 в миксте – Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова – оказались вне Игр.

Ранее МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Россияне и их союзники из Беларуси не смогут использовать в Париже гимны, флаги и другую национальную символику. Кроме того, обе сборные не будут соревноваться в командных видах спорта, а тамошних чиновников не пригласили на церемонию открытия.

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48-ми дисциплинах. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа.