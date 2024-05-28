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Олимпиада-2024 получила официального транслятора в Украине

Париж, Вторник 28 мая 2024 15:59
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Олимпиада-2024 получила официального транслятора в Украине Фото: Олимпийский огонь зажгли еще в апреле (facebook.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорцив

Общественный вещатель анонсировал показ Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года на собственных платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

"Суспильне" стало официальным транслятором Олимпиады и Паралимпиады в Париже. Первая трансляция оттуда запланирована на 24 июля – матч олимпийской футбольной сборной против Ирака (20:00).

Церемония открытия Игр назначена на 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. В свою очередь Паралимпийские игры-2024 начнутся 28 августа. "Суспильне" покажет не менее 200 часов прямого эфира соревнований Олимпиады и не менее сотни часов прямого эфира из Паралимпиады.

В цифровом вещании T2 турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт". Также трансляции будут доступны на веб-сайте "Суспильне Спорт" и на "Радио Проминь". Тем временем на YouTube ежедневно будет выходить дайджест главных событий.

Ранее платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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