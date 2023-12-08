ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МОК утвердил эмблему "нейтральных" спортсменов на Олимпиаде-2024: как будет выглядеть

Пятница 08 декабря 2023 21:15
UA EN RU
МОК утвердил эмблему "нейтральных" спортсменов на Олимпиаде-2024: как будет выглядеть Фото: МОК показал эмблему атлетов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сегодняшним решением о допуске российских и беларусских спортсменов на участие в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе Международный олимпийский комитет (МОК) также утвердил эмблему для таких атлетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МОК.

В заявлении Комитета отмечается, что на квалификацию на Игры в Париже в следующем году проходят только 11 "индивидуально нейтральных спортсменов" (individual neutral athletes). Из них восемь с российским паспортом и трое с белорусским.

"Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены ("AIN")", - рассказали в МОК.

Команды спортсменов с паспортами РФ и Беларуси рассматриваться не будут.

Вот как будет выглядеть эмблема у атлетов AIN

МОК утвердил эмблему &quot;нейтральных&quot; спортсменов на Олимпиаде-2024: как будет выглядеть

Эмблема "нейтральных" атлетов на Олимпийских играх-2024 (фото: скрин olympics.com)

Какие ограничения

Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины, не будут допущены.

Атлеты и вспомогательный персонал, заключившие контракт с армиями РФ и Беларуси или органами нацбезопасности - не будут допущены к участию или участию в соревнованиях.

В МОК отметили, что ввиду санкций против РФ и Беларуси на Олимпийских играх в Париже не будет никаких флагов, гимнов, цветов или какие-либо других символик стран-агрессоров.

Также на Игры не будут приглашены и не получат аккредитацию представители правительств и чиновники РФ и Беларуси.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, что МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь олімпійський комітет
NEWS
Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона
Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО