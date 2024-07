Легкая атлетика, футбол и гребля: полный список участников Олимпиады-2024 от Украины

На летние Игры-2024 поедут 140 отечественных атлетов. Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

В столицу Франции отправится ряд медалистов предыдущей Олимпиады. В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова посоревнуется в греко-римской борьбе. Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявшие тогда по бронзовой награде.

Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта. Олимпиада-2024 начнется 26 июля. В этом году Игры будут продолжаться более трех недель.

Официальная делегация сборной Украины на Олимпийские игры-2024:

бадминтон: Полина Бугрова

бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская)

брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов тяжелая атлетика: Камила Конотоп

велоспорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк гребной слалом: Виктория Ус

академическая гребля: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семыкин, Игорь Трунов

спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширыкина

дзюдо: Дарья Билодид, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова синхронное плавание: Владислава Алексиева, Марина Алексиева

скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Ярослав Ткач, Евгения Казбекова прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Вероника Марченко, Михаил Усач пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Ирина Маловичко современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская настольный теннис: Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань

Что известно об Олимпийских играх-2024

В общей сложности участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысяч спортсменов. Они разделят награды в 48 дисциплинах. Лозунгом сборной Украины стала фраза The Will to Win ("Воля к победе").

Россия и Белоруссия не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных. Часть из них, однако, отказалась уезжать в Париж.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Общественного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".