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МОК оголосив остаточний список росіян на Олімпіаді-2024

Париж, Четвер 18 липня 2024 11:41
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МОК оголосив остаточний список росіян на Олімпіаді-2024 Фото: Російських гімнастів у Парижі не буде (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив фінальний перелік російських атлетів, які змагатимуться на Іграх у Парижі в статусі нейтральних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До списку потрапили 15 російських спортсменів, які нібито відповідають критеріям нейтральності, зокрема щодо непідтримки війни проти України. Вони змагатимуться у велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, на батуті, в плаванні та тенісі.

Найбільше представництво РФ матиме в чоловічому та жіночому тенісі (7 атлетів). Допуск до Олімпійських ігор там отримали Єкатєріна Алєксандрова, Мірра Андрєєва, Єлєна Вєсніна, Павєл Котов, Даніїл Медвєдєв, Роман Сафіуллін і Діана Шнайдер. Переможці Олімпіади-2020 в міксті – Андрєй Рубльов і Анастасія Павлючєнкова – опинилися поза Іграми.

Раніше МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Росіяни та їхні союзники з Білорусі не зможуть використовувати в Парижі гімни, прапори та іншу національну символіку. Окрім того, обидві збірні не змагатимуться в командних видах спорту, а тамтешніх урядовців не запросили на церемонія відкриття.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

У головних змаганнях чотириріччя загалом візьме участь 10,5 тисяч спортсменів. Вони визначать медалістів у 48-ми дисциплінах. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня.

До слова, раніше НОК України оголосив повний перелік учасників Олімпіади-2024.

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олімпійський комітет Олімпіада 2024
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