50 имен времен Киевской Руси, которые звучат современно и модно: их не стыдно дать ребенку
Сегодня все больше украинцев обращаются к своим корням в поисках имен для новорожденных. И неудивительно: исторические имена не только имеют глубокий смысл, но и звучат сильно, красиво и актуально. Многие из них уходят во времена Киевской Руси - периода, который дал нам богатый пласт культурного и духовного наследия.
РБК-Украина собрало 50 древнерусских имен, которые прекрасно звучат и в XXI веке. Они имеют прочное значение, благородное происхождение и могут стать не просто именем, а символом принадлежности к украинской истории.
Имена для мальчиков
- Святослав
- Ярослав
- Всеволод
- Мстислав
- Ростислав
- Тихомир
- Владимир
- Борис
- Глеб
- Олег
- Игорь
- Станислав
- Мирослав
- Владислав
- Богдан
- Роман
- Любомир
- Даниил
- Тимофей
- Орест
- Зеновий
- Тарас
- Антоний
- Назар
- Ярема
Имена для девочек
- Ольга
- Лада
- Доброслава
- Квитослава
- Любомира
- Радослава
- Зореслава
- Мирослава
- Вилента
- Ярослава
- Веселина
- Владислава
- Божена
- Берегиня
- Дарина (или Дарена)
- Роксана
- Ярина
- Лидия
- Злата
- Леля (как короткая форма или нежное имя)
- Лада
- Соломия
- Теодора
- Марина
- Виктория
Почему это имена, которые стоит дать ребенку?
Многие из этих имен носили князья, княгини, святые или воины, чьи образы запечатлены в истории Киевской Руси. Они несут в себе значение силы, мира, славы, любви, веры - то есть то, что важно и сегодня.
К тому же они прекрасно сочетаются с украинскими фамилиями и звучат не хуже любых новомодных международных имен.
Такие имена как Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава уже вернулись в моду. А Вилента, Лада или Квитослава могут стать уникальными именами, которые будут выделять вашего ребенка среди других.