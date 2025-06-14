50 имен времен Киевской Руси, которые звучат современно и модно: их не стыдно дать ребенку

Сегодня все больше украинцев обращаются к своим корням в поисках имен для новорожденных. И неудивительно: исторические имена не только имеют глубокий смысл, но и звучат сильно, красиво и актуально. Многие из них уходят во времена Киевской Руси - периода, который дал нам богатый пласт культурного и духовного наследия.

РБК-Украина собрало 50 древнерусских имен, которые прекрасно звучат и в XXI веке. Они имеют прочное значение, благородное происхождение и могут стать не просто именем, а символом принадлежности к украинской истории.

Имена для мальчиков

Святослав Ярослав Всеволод Мстислав Ростислав Тихомир Владимир Борис Глеб Олег Игорь Станислав Мирослав Владислав Богдан Роман Любомир Даниил Тимофей Орест Зеновий Тарас Антоний Назар Ярема

Имена для девочек

Ольга Лада Доброслава Квитослава Любомира Радослава Зореслава Мирослава Вилента Ярослава Веселина Владислава Божена Берегиня Дарина (или Дарена) Роксана Ярина Лидия Злата Леля (как короткая форма или нежное имя) Лада Соломия Теодора Марина Виктория

Почему это имена, которые стоит дать ребенку?

Многие из этих имен носили князья, княгини, святые или воины, чьи образы запечатлены в истории Киевской Руси. Они несут в себе значение силы, мира, славы, любви, веры - то есть то, что важно и сегодня.

К тому же они прекрасно сочетаются с украинскими фамилиями и звучат не хуже любых новомодных международных имен.

Такие имена как Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава уже вернулись в моду. А Вилента, Лада или Квитослава могут стать уникальными именами, которые будут выделять вашего ребенка среди других.