Главная » Новости » Происшествия

Между РФ и Крымом нарушено железнодорожное сообщение: в чем причина

Воскресенье 28 декабря 2025 13:40
Между РФ и Крымом нарушено железнодорожное сообщение: в чем причина Фото: железнодорожное сообщение между РФ и Крымом нарушено из-за аварии в Ростовской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов. В связи с этим семь поездов сообщением между временно оккупированным Крымом и Россией задерживаются от 2 до 4,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Как сообщается, в ночь на 28 декабря в Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов, из-за чего в России произошла задержка 20 поездов. Российская прокуратура проводит проверку.

Как отметили в компании, поезд №018 Москва-Симферополь в настоящее время задерживается на 2,5 часа, №068 Москва-Симферополь - на три часа, №077 Санкт-Петербург-Симферополь - на один час.

Состав №028 Симферополь-Москва задерживается на 4,5 часа, №182 Симферополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №008 Севастополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №068 Симферополь-Москва - на два часа.

Диверсии на российской железной дороге

Напомним, ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "АТЕШ" провели очередную диверсию в Ростовской области России. Они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

В октябре, партизаны "АТЕШ" тоже нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

Также агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет. Речь о предприятии, которое производит ракеты Х-59.

