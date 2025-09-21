Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу: как это повлияет на поставки ракет

Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Атеш" в Telegram.

Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику. "Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении партизанского движения. Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в "Атеш".