ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу: как это повлияет на поставки ракет

Россия, Воскресенье 21 сентября 2025 07:55
UA EN RU
Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу: как это повлияет на поставки ракет Иллюстративное фото: агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Атеш" в Telegram.

Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.

Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении партизанского движения.

Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в "Атеш".

Диверсии движения "Атеш"

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии, в частности, на железной дороге.

Так, 17 сентября агенты движения парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом. Через него шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также на заводы и склады на севере и востоке России.

За три дня до этого, 14 сентября партизаны провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф. Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Поезда
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город