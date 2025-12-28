Між РФ та Кримом порушено залізничне сполучення: у чому причина

У Ростовській області вантажний поїзд зійшов з рейок. У зв'язку з цим сім потягів сполученням між тимчасово окупованим Кримом і Росією затримуються від 2 до 4,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу російської компанії-перевізника "Гранд Сервіс Експрес".

Як повідомляється, у ніч на 28 грудня у Ростовській області вантажний поїзд зійшов з рейок, через що у Росії сталася затримка 20 потягів. Російська прокуратура проводить перевірку.

Як зазначили у компанії, поїзд №018 Москва-Сімферополь на цей час затримується на 2,5 години, №068 Москва-Сімферополь - на три години, №077 Санкт-Петербург-Сімферополь - на одну годину.

Склад №028 Сімферополь- Москва затримується на 4,5 години, №182 Сімферополь-Санкт-Петербург - на 3,5 години, №008 Севастополь-Санкт-Петербург - на 3,5 години, №068 Сімферополь-Москва - на дві години.