Главная » Новости » Происшествия

Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой ЖД узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

Воскресенье 21 декабря 2025 06:50
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой ЖД узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону Фото: теперь планы врага под угрозой срыва (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

В публикации уточняется, что диверсия была совершена на "стратегическом железнодорожном узле в Байтейске, что привело к определенным последствиям.

"В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях", - пишет "АТЕШ".

Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и в том числе боеприпасами. В частности, поставки идут для группировок РФ на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в Крыму.

"Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва", - сказано в посте.

В "АТЕШ" добавили, что их партизаны продолжают систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага.

Другие инциденты

Напомним, пару месяцев назад, в октябре, партизаны "АТЕШ" тоже нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

Кроме того, мы писали, что 21 сегодня агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к западу по производству ракет. Речь о предприятии, которое изготовляет ракеты Х-59.

