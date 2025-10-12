Диверсия "Атеш" на российской железной дороге: что партизаны вывели из строя

Партизаны движения "Атеш" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты регулярно поставляют снаряды для артиллерии и ракет для систем залпового огня.

Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

"Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей", - говорится в сообщении партизанского движения.