ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины, - Макрон

Китай, Пятница 05 декабря 2025 15:44
UA EN RU
Между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа и США должны быть едины в работе над установлением мира между Украиной и Россией. Никакого недоверия нет.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе", - сказал французский лидер журналистам во время визита в Китай.

По словам Макрона, европейские страны приветствуют мирные усилия США.

"Соединенные Штаты Америки нуждаются в европейцах, чтобы вести эти мирные усилия", - добавил президент.

Также он опроверг слухи о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о возможности предательства со стороны США в вопросе украинских территорий.

Слухи о заявлении Макрона

Напомним, вчера, 4 декабря, Spiegel обнародовал якобы стенограмму секретного совещания европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание написало, что в ходе переговоров Макрон предупреждал, что США "могут предать" Украину и Европу по вопросу территорий.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "играют в игры" как с Украиной, так и с Европой.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Украину нельзя оставлять наедине в переговорах с Уиткоффом и Кушнером.

Такие слухи появились после того, как стало известно о мирном плане США из 28 пунктов. В частности, предусматривалось, что Украина должна отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Эммануэль Макрон Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне