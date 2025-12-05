Между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины, - Макрон

Европа и США должны быть едины в работе над установлением мира между Украиной и Россией. Никакого недоверия нет.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе", - сказал французский лидер журналистам во время визита в Китай.

По словам Макрона, европейские страны приветствуют мирные усилия США.

"Соединенные Штаты Америки нуждаются в европейцах, чтобы вести эти мирные усилия", - добавил президент.

Также он опроверг слухи о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о возможности предательства со стороны США в вопросе украинских территорий.