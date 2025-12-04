Макрон и Мерц предупредили Зеленского о рисках "предательства" со стороны США, - Spiegel

Лидеры европейских стран высказывают недоверие мирным инициативам США. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц считают, что есть риск предательства Украины и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По информации издания, в понедельник, 1 декабря, европейские лидеры провели с президентом Украины Владимиром Зеленским конфиденциальное телефонное совещание.

В разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

"Существует возможность того, что США могут предать Украину по вопросу территории, не дав ясности по гарантиям безопасности", - приводит Spiegel слова Макрона, ссылаясь на англоязычную стенограмму разговора.

В то же время Мерц якобы сказал Зеленскому, что в "следующие дни нужно быть крайне осторожным".

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", - добавил канцлер, вероятно, имея в виду спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Журналисты утверждают, что даже Стубб, у которого хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что европейцы "не должны оставлять Украину и Зеленского один на один" с американским переговорным дуэтом.

"Я согласен с Александером, мы должны защитить Владимира", - поддержал позицию Стубба генсек НАТО Марк Рютте.

Реакция на слухи

Spiegel утверждает, что факт проведения совещания подтвердили несколько участников. Двое из них сказали, что содержание разговора передано верно, но отказались подтвердить отдельные цитаты.

В Елисейском дворце отрицают, что Макрон говорил о возможном предательстве.

"Президент не выражался такими словами", - рассказали изданию в Елисейском дворце, не уточнив, что именно он говорил.

У Мерца заявили, что не хотят комментировать "распространяемые обрывки разговора".

При этом в Офисе президента Украины сказали журналистам, что "не комментируют вбросы".