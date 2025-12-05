Між Європою і США немає недовіри в питанні України, - Макрон

Європа і США мають бути єдині в роботі над встановленням миру між Україною і Росією. Жодної недовіри немає.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом", - сказав французький лідер журналістам під час візиту до Китаю. За словами Макрона, європейські країни вітають мирні зусилля США. "Сполучені Штати Америки потребують європейців, щоб вести ці мирні зусилля", - додав президент. Також він спростував чутки про те, що він попереджав президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про можливість зради з боку США в питанні українських територій.