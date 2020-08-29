Фото: гравці "Арсеналу" святкують перемогу (twitter.com/Arsenal)

У суботу, 29 серпня, "Арсенал" переміг "Ліверпуль" та виграв Суперкубок Англії. Однак, перемогти вдалося лише у серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, "Арсеналу" вдалося забити перший гол у ворота "Ліверпуля" вже на 12-й хвилині матчу. Після перерви на 56-й хвилині міг забивати Мане, але не зміг переграти воротаря.

На 73-й хвилині відіграти м'яч вдалося Мінаміно, який вийшов на заміну. Крім того, на 80-й хвилині принести перемогу "Ліверпулю" міг Мане, але знову програв дуель Мартінесу.

Так, другий тайм матчу завершився рахунком 1-1, тому суддя призначив серію пенальті.

У "Ліверпуля" не забив Брюстер, він направив м'яч вище воріт. В "Арсеналу" забили всі п'ять футболістів, а переможну крапку поставив Обамеянг.

Нагадаємо, напередодні "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії.

Також РБК-Україна писало, що "Баварія" вшосте стала переможцем Ліги чемпіонів, обігравши французький "Парі Сен-Жермен".