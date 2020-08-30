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Кількість затриманих під час акції у Мінську зросла

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 21:28
Кількість затриманих під час акції у Мінську зросла
Фото: акція протесту в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Білоруські силовики уточнили кількість затриманих під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську. За останніми даними, сьогодні затримали 140 осіб.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Як розповіли правозахисники, частину затриманих вже відпустили, а деяких відвезли до ізолятора тимчасового тримання в Жодіно.

Серед затриманих був журналіст російського видання "ТАСС", але його відпустили після перевірки документів.

Нагадаємо, сьогодні вже 22-день як білоруси виходять на акції протесту через фальсифікацію виборів президента, які відбулися 9 серпня. Сьогодні протестувальники знову прийшли до резиденції діючого президента Олександра Лукашенка. В ході акції силовики проводили вибіркові затримання учасників.

РБК-Україна писало, що охороняти резиденцію Лукашенка прибули бронетранспортери з великокаліберними кулеметами.

Додамо, під час акції протесту Лукашенко перебував у своїй резиденції, де його сфотографували зі зброєю в руках.

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