Кількість затриманих під час акції у Мінську зросла

Білоруські силовики уточнили кількість затриманих під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську. За останніми даними, сьогодні затримали 140 осіб.
Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".
Як розповіли правозахисники, частину затриманих вже відпустили, а деяких відвезли до ізолятора тимчасового тримання в Жодіно.
Серед затриманих був журналіст російського видання "ТАСС", але його відпустили після перевірки документів.
Нагадаємо, сьогодні вже 22-день як білоруси виходять на акції протесту через фальсифікацію виборів президента, які відбулися 9 серпня. Сьогодні протестувальники знову прийшли до резиденції діючого президента Олександра Лукашенка. В ході акції силовики проводили вибіркові затримання учасників.
РБК-Україна писало, що охороняти резиденцію Лукашенка прибули бронетранспортери з великокаліберними кулеметами.
Додамо, під час акції протесту Лукашенко перебував у своїй резиденції, де його сфотографували зі зброєю в руках.