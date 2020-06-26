"Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії

Фото: "Ліверпуль" вперше з 1990 року став чемпіоном Англії (facebook.com/LiverpoolFC)

Команда Юргена Клоппа достроково завоювала титул

"Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Челсі" в матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 1:2. Поразка прямого конкурента дозволила "Ліверпулю" достроково завоювати титул чемпіона Англії сезону-2019/20.

Про це повідомляється на сайті мерсисайдського клубу.

Команда Юргена Клоппа гарантував собі перше місце в турнірній таблиці за сім турів до закінчення чемпіонату. "Городяни", що йдуть на 2 позиції в таблиці, позбувся навіть математичних шансів обійти "Ліверпуль".

Now you're gonna believe us... pic.twitter.com/vA41kqreEt — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 25, 2020

Таким чином, "червоні" стали 19-кратним чемпіоном країни, поступаючись за цим показником лише "Манчестер Юнайтед" (20 чемпіонство).

Свій останній титул чемпіона Англії "Ліверпуль" завоював у сезоні 1989/1990 під керівництвом Кенні Далгліша.

Champions of England

Champions of Europe

Champions of the World pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 25, 2020

Нагадаємо, АПЛ навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу має намір провести церемонію вручення трофея "Ліверпулю".

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Автор: Вера Олейник