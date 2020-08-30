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Поліція назвала ймовірних організаторів підпалу автомобіля "Схем"

Київ, Неділя 30 серпня 2020 21:51
Поліція назвала ймовірних організаторів підпалу автомобіля "Схем"
Фото: Андрій Нєбитов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні правоохоронці продовжують встановлювати замовників підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми". Наразі встановлено двох ймовірних організаторів.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, зараз поліція розшукує двох підозрюваних в організації підпалу. Згідно з поширеною ним інформацією, в організації злочину підозрюють Юрія Проценка та Дмитра Ободовського. Вони могли діяти у складі організованої злочинної групи.

"Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями та журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Поліція відкрила справу за статтею 194 Кримінального кодексу України. У середу, 26 серпня, правоохоронці повідомили про затримання двох підозрюваних у причетності до підпалу автомобіля.

Крім того, ще двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" правоохоронці обіцяли оголосити у розшук.

Додамо, видання "Радіо Свобода" опублікувало відео підпалу автомобіля журналістів.

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