Местами до +17: синоптик объяснила, как изменит погоду в Украине завтра антициклон Quirin

Апрельское потепление в Украине будет сопровождать местами порывистый ветер. А ночная прохлада все еще заставит держать окна закрытыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в течение 15 апреля:
"А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin (над Черным морем как раз его пяточка)", - сообщила Диденко и опубликовала соответствующую карту.
Учитывая вышеупомянутую ситуацию, по словам синоптика, в среду в Украине будет преимущественно сухо и солнечно.
При этом атмосферный фронт с востока "зацепит небольшим дождем":
Температура воздуха ночью, согласно информации Диденко, еще остается холодной - около +1+5 градусов.
"А вот в течение дня 15-го апреля уже значительно веселее, +12+17 градусов. На северо-востоке свежий воздух, +9+12 градусов", - рассказала специалист.
Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный. Временами - порывистый.
"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо", - посоветовала метеоролог.
В завершение Диденко сообщила, что в Киеве 15 апреля ожидается:
"Ветер в столице завтра северо-западный. До обеда - порывистый. Во второй половине дня притихнет, будет хорошо на улице", - подытожила эксперт.
