Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон Quirin

Квітневе потепління в Україні супроводжуватиме місцями рвучкий вітер. А нічна прохолода все ще змусить тримати вікна зачиненими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що впродовж 15 квітня:
"А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin (над Чорним морем якраз його п'яточка)", - повідомила Діденко й опублікувала відповідну карту.
З огляду на вищезазначену ситуацію, за словами синоптика, в середу в Україні буде переважно сухо та сонячно.
При цьому атмосферний фронт зі сходу "зачепить невеликим дощем":
Температура повітря вночі, згідно з інформацією Діденко, ще залишається холодною - близько +1+5 градусів.
"А ось впродовж дня 15-го квітня вже значно веселіше, +12+17 градусів. На північному сході свіже повітря, +9+12 градусів", - розповіла спеціаліст.
Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний. Часом - рвучкий.
"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо", - порадила метеоролог.
Насамкінець Діденко повідомила, що у Києві 15 квітня очікується:
"Вітер у столиці завтра північно-західний. До обіду - рвучкий. У другій половині дня притихне, буде гарно на вулиці", - підсумувала експерт.
