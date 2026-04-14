UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон Quirin

13:12 14.04.2026 Вт
2 хв
Сонячний день може бути оманливим, тож про щільний верхній одяг краще подбати заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра - переважно суха та сонячна (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Квітневе потепління в Україні супроводжуватиме місцями рвучкий вітер. А нічна прохолода все ще змусить тримати вікна зачиненими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Україну накриє потепління, але не без "сюрпризів": прогноз на тиждень

Від чого залежатиме погода завтра

Експерт розповіла, що впродовж 15 квітня:

  • на захід від України будуть атмосферні фронти;
  • на схід - циклон із атмосферними фронтами.

"А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin (над Чорним морем якраз його п'яточка)", - повідомила Діденко й опублікувала відповідну карту.

Фінський антициклон Quirin (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де у середу може бути невеликий дощ

З огляду на вищезазначену ситуацію, за словами синоптика, в середу в Україні буде переважно сухо та сонячно.

При цьому атмосферний фронт зі сходу "зачепить невеликим дощем":

  • Сумську область;
  • Чернігівську область;
  • Харківську область.

Чого чекати від температури повітря й вітру

Температура повітря вночі, згідно з інформацією Діденко, ще залишається холодною - близько +1+5 градусів.

"А ось впродовж дня 15-го квітня вже значно веселіше, +12+17 градусів. На північному сході свіже повітря, +9+12 градусів", - розповіла спеціаліст.

Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний. Часом - рвучкий.

"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо", - порадила метеоролог.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Яка погода 15 квітня буде в Києві

Насамкінець Діденко повідомила, що у Києві 15 квітня очікується:

  • суха погода;
  • холоднувата ніч - близько +3+5 градусів;
  • теплий день - до +15 градусів за Цельсієм.

"Вітер у столиці завтра північно-західний. До обіду - рвучкий. У другій половині дня притихне, буде гарно на вулиці", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Крім того, синоптики пояснили, чи дійде до України пил із Сахари (інформація про який розповсюджувалась у мережі).

Читайте також про Проводи 2026 - коли українцям іти на кладовище та чому "єдиного" дня насправді немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньКліматолог