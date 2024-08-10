Город небоскребов. Самые интересные места, которые стоит посетить в Дубае

Дубай - один из самых известных городов мира, который каждый должен посетить хотя бы раз в жизни. Туда едут посмотреть на самые большие небоскребы, отдохнуть на чистых пляжах и погулять по огромным торговым центрам.
РБК-Украина собрало самые известные места Дубая, которые точно достойны вашего внимания.
Содержание:
Бурдж-Халифа - небоскреб в виде острого зеркального шпиля, который является самым высоким сооружением мира и неизменным символом Дубая. Он достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.
Внутри здания - бары, рестораны, торговые центры, бассейны и многое другое.
Туристов привлекает смотровая площадка на 124 этаже, с которой открывается потрясающий вид на город.
Небоскреб Бурдж-Халифа (фото из сети)
Мечеть Джумейра - прекрасный пример арабской религиозной архитектуры и крупнейшая мечеть страны, открытая для посещения немусульман. Однако для визита все равно необходимо выбрать закрытую свободную одежду.
В мечети Джумейра также работает культурный центр шейха Мохаммеда, работники которого проводят экскурсии по мечети.
Мечеть Джумейра (фото из сети)
Острова Пальм - архипелаг искусственных островов. В его состав входят три больших острова, каждый из которых имеют форму пальмы.
На островах расположены отели и развлекательные комплексы, а на барьерных рифах, предохраняющих острова от воды, вырезаны цитаты из поэм шейха Мохаммеда, действующего правителя Дубая.
Между островами расположены также искусственные архипелаги "Мир" и "Вселенная" из мелких островов.
Острова Пальм (фото из сети)
Дубайская Рамка (или Золотая Рамка) - одна из многочисленных достопримечательностей города. Эта 150-метровая постройка в буквальном смысле является гигантской рамкой для фотографии или картины.
Изготовлена она из нержавеющей стали золотистого цвета. С вершины рамки открывается панорамный вид на Дубай.
Одной из уникальных особенностей сооружения есть стеклянный переход, соединяющий две вертикальные башни рамки.
Дубайская рамка (фото из сети)
Это один из самых больших океанариумов мира, расположенный в крупнейшем торгово-развлекательном центре Ближнего Востока - "Дубай Молл".
В аквариуме живут более 33 000 разнообразных морских обитателей океана, включая тигровые акулы и скаты, которых можно увидеть, прогуливаясь по туннелю, проложенному через всю длину аквариума.
Над аквариумом расположен зоопарк с множеством видов рыб и морских обитателей, пингвинами, змеями и рептилиями.
Аквариум в "Дубай Молл" (фото из сети)
Музыкальный фонтан расположен на искусственном озере площадью более 12 га рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая.
Это один из самых больших и высоких фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равняется высоте 50-этажного дома. Фонтан подсвечен 25 цветными и 6600 точечными прожекторами.
Музыкальный фонтан в Дубае (фото из сети)
Око Дубая - самое высокое в мире колесо обзора высотой более 250 метров.
Один полный круг на этом аттракционе длится 38 минут и во время него можно полюбоваться 360-градусной панорамой города. Кататься можно в трех видах кабин: смотровой, общей и приватной.
Колесо обзора Око Дубая (фото из сети)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Варшаве, Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме.
При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты Бурдж-Халифа и ТЦ "Дубай Молл", список самых высоких зданий Дубая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.