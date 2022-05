Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні

"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії фон дер Ляєн.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022

Congratulations #Ukraine and KalushOrchestra, you have won.



Long live music! Long live Europe!#Eurovision2022



Слава Україні! https://t.co/tbUnlg3AiL — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 14, 2022

"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022

До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.

"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.

Congratulations to #Ukraine on winning #Eurovision2022 tonight!



May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.



Europe is with you, our hearts are with you.



Slava Ukraini! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 14, 2022

Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.