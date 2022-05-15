Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні

Після перемоги України на "Євробаченні 2022" в італійському Турині лідери держав, президент Європейської комісії та голова Європейської ради вітають нашу країну з першим місцем на міжнародному пісенному конкурсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона, Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля, Жозепа Борреля, Гітанаса Науседи та Алари Каріса.

"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії фон дер Ляєн.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022

Congratulations #Ukraine and KalushOrchestra, you have won.



Long live music! Long live Europe!#Eurovision2022



Слава Україні! https://t.co/tbUnlg3AiL — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 14, 2022

"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022

До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.

"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.

Congratulations to #Ukraine on winning #Eurovision2022 tonight!



May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.



Europe is with you, our hearts are with you.



Slava Ukraini! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 14, 2022

Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.