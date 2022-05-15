Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні
Після перемоги України на "Євробаченні 2022" в італійському Турині лідери держав, президент Європейської комісії та голова Європейської ради вітають нашу країну з першим місцем на міжнародному пісенному конкурсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона, Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля, Жозепа Борреля, Гітанаса Науседи та Алари Каріса.
"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії фон дер Ляєн.
Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022
Tonight your song won our heart.
We are celebrating your victory all over the world.
The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN
Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.
Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!— Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM
Congratulations #Ukraine and KalushOrchestra, you have won.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 14, 2022
Long live music! Long live Europe!#Eurovision2022
Слава Україні! https://t.co/tbUnlg3AiL
"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022
It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.
Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.
До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.
"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.
Congratulations to #Ukraine on winning #Eurovision2022 tonight!— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 14, 2022
May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.
Europe is with you, our hearts are with you.
Slava Ukraini!
Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.
Europeans have voted, Iooking forward to see the next festival in— Alar Karis (@AlarKaris) May 14, 2022
Italians, what a great show, grazie!
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести конкурс "Євробачення" в Маріуполі, звільненому від російських окупантів.
Нагадаємо також, після виконання пісні Stefania у фіналі "Євробачення" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.
Тоді Європейський мовний союз вирішив не дискваліфікувати українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега Псюка розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".
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